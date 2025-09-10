Fatih Saraç kimdir? Mehmet Fatih Saraç kaç yaşında, nereli?

Son günlerde hem sosyal medyada hem de geleneksel basında ismi sıkça anılan Fatih Saraç, kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle bazı gelişmelerin ardından bir anda gündemin üst sıralarına tırmanan Saraç, pek çok kişi tarafından "Fatih Saraç kimdir?", sorusu gündem olmaya devam ediyor. Fatih Saraç ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH SARAÇ KİMDİR?

Mehmet Fatih Saraç, eğitimini Suudi Arabistan'daki Mekke Üniversitesi'nde tamamlamış, Türkiye'de hem iş dünyasında hem de medya sektöründe önemli bir konuma sahip olan bir isimdir. İslami çevrelerde tanınan ve etkili bir figür olan Emin Hoca'nın oğludur. Saraç, kariyeri boyunca birçok sektörde girişimlerde bulunmuş ve dikkat çeken ortaklıklara imza atmıştır.

BİM A.Ş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Ak Gıda A.Ş.'nin kurucu ortaklarından biri olan Saraç, bu şirketlerde geçmişte yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda, BİM'deki ortaklığı döneminde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Cüneyt Zapsu ile de yakın iş ilişkileri kurmuştur.

İş dünyasındaki etkisini sadece gıda perakendesiyle sınırlı tutmayan Mehmet Fatih Saraç, Turgay Ciner ile iş ortaklığına giderek UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.'yi kurmuş, bu çatı altında Doğal Gıda Ürünleri A.Ş. ve Mes Yatırım Danışmanlık gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Saraç'ın Turgay Ciner ile olan işbirliği, medya ve spor dünyasına da yansımıştır. İkili, Kasımpaşaspor Faaliyetleri A.Ş.'nin yönetiminde birlikte yer almakta ve Ciner Holding'in medya yapılanmasında birlikte hareket etmektedir.

Fatih Saraç, özellikle Ciner Yayın Holding'in başına geçmesiyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiş, bu gelişme medya ve spor dünyasında önemli yankılar uyandırmıştır. Aynı zamanda, geçmişte Birleşmiş Milletler tarafından El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan ve halen ABD'nin terör listesinde bulunan Arap işadamı Yasin El Kadı ile ortaklık yapmış olması, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu bağlantı, Saraç'ın yalnızca iş dünyasında değil, politik ve uluslararası ilişkiler alanında da kritik bir figür olarak görülmesine yol açmıştır.

Bugün itibarıyla, Mehmet Fatih Saraç, medya sektöründeki etkili rolü, geçmişteki ortaklıkları ve stratejik bağlantılarıyla Türkiye'nin dikkat çeken iş insanları arasında yer almaktadır.

FATİH SARAÇ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Fatih Saraç, 16 Temmuz 1960 doğumludur. Bu bilgiye göre, 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. İş dünyasındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken Saraç, hem medya hem de perakende sektörlerinde önemli roller üstlenmiştir. Yaşıyla birlikte, iş dünyasında geçirdiği uzun kariyer de onun ne denli köklü bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

FATİH SARAÇ NERELİ?

Aslen Tokatlı olan Mehmet Fatih Saraç, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba köyünden gelmektedir. Her ne kadar doğum yeri İstanbul olsa da, Saraç'ın kökleri Karadeniz'in kültürel dokusunu taşıyan bu bölgeye dayanmaktadır. Hem şehirli kimliği hem de Anadolu kökeniyle dikkat çeken Saraç, bu iki yapının senteziyle şekillenen bir hayat çizgisine sahiptir.

FATİH SARAÇ EVLİ Mİ?

Mehmet Fatih Saraç'ın özel hayatına dair, özellikle evlilik durumuyla ilgili olarak kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır. Açık kaynaklarda eşi ya da aile hayatına dair herhangi bir detay yer almadığı için, bu konuda kesin bir açıklama yapmak mümkün değildir. Saraç, özel yaşamını medyadan uzak tutan isimler arasında yer almaktadır.