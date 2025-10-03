Türkiye'nin gündemini kısa sürede sarsan olaylardan biri, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı bir yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmayla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" (TCK 106/1) suçlamasını içeriyor ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Peki, Fatih Altaylı davası ne zaman, saat kaçta? Fatih Altaylı serbest bırakılacak mı? İşte Fatih Altaylı duruşmasına dair detaylar...

FATİH ALTAYLI DAVASI NE ZAMAN?

Fatih Altaylı davası, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmi olarak belirlenen tarihe göre 3 Ekim 2025 tarihinde görülecek. İlk duruşma, Silivri Cezaevi kampüsünde bulunan 2 numaralı duruşma salonunda yapılacak. Bu duruşmada, Altaylı hem savunmasını yapacak hem de hakkında ileri sürülen iddialara yanıt verecek.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamaları yer alıyor. Bu suçlamalar doğrultusunda en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor. Türkiye medyası ve sosyal medya, davanın seyrini yakından takip ediyor.

FATİH ALTAYLI SAAT KAÇTA?

Dava öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Fatih Altaylı saat kaçta duruşmada savunma yapacak. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin resmi açıklamalarına göre, duruşma sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyu devam etmesi bekleniyor. Kesin saat bilgisi, mahkeme takvimine bağlı olarak davadan önce duyurulacak.

Duruşmanın başlama saatiyle ilgili güncel bilgiler, İstanbul Adliyesi'nin resmi duyuruları ve güvenilir haber kaynaklarından takip edilebilir. Bu saat, hem basın mensupları hem de davayı yakından izlemek isteyenler için kritik öneme sahip.

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILACAK MI?

Davanın en çok merak edilen kısmı ise, Fatih Altaylı serbest bırakılacak mı sorusu. Altaylı, tutuklandığı süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cezaevine gönderilmişti. Mahkeme, duruşmada savunmasını dinleyecek ve dosya kapsamını değerlendirecek.

Henüz mahkeme tarafından kesin bir karar açıklanmamış olsa da, uzmanlar, duruşma öncesinde tutukluluğun devam edip etmeyeceğinin mahkemenin takdirine bağlı olduğunu belirtiyor. Duruşmanın sonuçları, Türkiye gündeminde uzun süre konuşulacak nitelikte.

SONUÇ VE BEKLENEN GELİŞMELER

Dava Tarihi: 3 Ekim 2025

Duruşma Yeri: Silivri Cezaevi Kampüsü, 2 numaralı duruşma salonu

Başlıca Suçlamalar: Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit

Türkiye medyası, sosyal medya platformları ve hukuk çevreleri, Fatih Altaylı davasını yakından takip ediyor. Duruşma sonrası açıklanacak karar, hem Altaylı hem de kamuoyu açısından büyük önem taşıyor.