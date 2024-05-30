Facebook çöktü mü? Facebook neden çöktü? Instagram, Facebook ve Whatsapp neden çöktü?

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşıyor. Meta'ya ait olan bu platformlarda yaşanan kesintiler, kullanıcıları olumsuz etkilerken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden çöktü?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'ın çöktüğüne dair şikayetler gelmeye başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan 2 uygulamaya erişim sorunları yaşıyor. Android ve iOS kullanıcıları akıllı telefonlarında hatayla karşılaşıyor.

FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.