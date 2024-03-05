Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, yüklenmiyor? 5 Mart Facebook'ta sorun mu var?

Facebook çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Facebook'ta yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Facebook'ta ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Facebook çöktü mü? Facebook'a ne oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Facebook'a neden girilemiyor merak konusu oldu. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, yüklenmiyor? 5 Mart Facebook'da sorun mu var?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

5 Mart tarihinde Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Facebook'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Facebook uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

FACEBOOK NEDEN ÇÖKER?

Sosyal medya platformlarında yaşanmakta olan çökme (erişim) problemleri genellikle sunucu veya yazılımdan kaynaklıdır. Kullanmakta olduğunuz sosyal medya platformunu barındırmakta olan sunucularda yaşanacak herhangi bir problem, erişim sıkıntılarına neden olabilir. Sosyal medya çökmesinin bir diğer temel sebebi ise yazılımsal hatalardır. Kodlama esnasında yapılan bir hata nedeniyle sosyal medya platformlarında teknik aksaklıklar söz konusu olabilir.