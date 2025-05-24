Facebook çöktü mü? 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Facebook kapandı mı, neden açılmıyor?

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Facebook'a erişim sorunu mu var? Sosyal medya platformu Facebook'ta yaşanan bağlantı problemleri, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Birçok kişi, "Facebook çöktü mü?" sorusunu gündeme getirirken, platformdaki kesintinin nedeni ve çözümüne ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Facebook erişim engeli mi aldı? İşte, Facebook'ta yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili son gelişmeler ve detaylar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? (24 MAYIS 2025)

Sosyal medya devi Facebook, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla kullanıcıların karşılaştığı erişim problemleriyle gündeme geldi. Popüler arıza tespit platformu DownDetector üzerinden yapılan binlerce bildirim, platformda genel bir erişim sıkıntısı yaşandığını gözler önüne serdi.

Gün içerisinde birçok kullanıcı, Facebook'a giriş yaparken sorun yaşadığını, paylaşım gönderemediğini veya ana sayfanın yüklenmediğini rapor etti. Yaşanan problemler nedeniyle "Facebook çöktü mü?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Facebook çöktü mü

FACEBOOK SORUNU NEDİR, NEDEN AÇILMIYOR?

Şu ana kadar Meta cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, erişim sorununun bölgesel bir kesinti mi yoksa küresel çapta bir teknik aksaklık mı olduğu netlik kazanmadı.

Sosyal medya verilerine göre en yoğun şikâyetler:

Sayfa yenilenmemesi

Gönderilerin görüntülenememesi

Oturum açma sorunları şeklinde sıralanıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kullanıcılar, platforma erişimde ciddi gecikmeler yaşandığını belirtiyor.

Facebook kapandı mı, neden açılmıyor

Facebook'a erişim sağlayamayan kullanıcılar için önerilen bazı adımlar şunlar:

Tarayıcı çerezlerini temizlemek

Uygulamayı güncellemek

Farklı bir internet ağına bağlanmak

VPN kullanılıyorsa devre dışı bırakmak

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Facebook son 24 saat kesintileri