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Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Ezgi Mola'nın dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, konusu nedir?

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Ezgi Mola'nın dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, konusu nedir?
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Başka Bir Gün oyuncuları dizisinin konusu nedir? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın başrolünü üstlendiği yeni dizi 'Başka Bir Gün' 1. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki, Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor ve konusu ne? İşte detaylar…

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ezgi Mola, geçtiğimiz akşam yayınlanan 'Başka Bir Gün' dizisinin ilk bölümüyle dikkatleri üzerine topladı. Başrollerini Salih Bademci ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler ile paylaşan Ezgi Mola, oyunculuğuyla dillerden düşmezken dizinin konusu ve nerede çekildiği de kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Başka Bir Gün'ün konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Başka Bir Gün dizisi hakkında merak edilen her şey…

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başka Bir Gün dizisi Nehir'in (Ezgi Mola) kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliği sırasında bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Ezgi Mola'nın yeni dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, konusu nedir?Başka Bir Gün dizisi Ezgi Mola ve Salih Bademci

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın oturduğu Başka Bir Gün dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

  • Ezgi Mola (Nehir Alsoy)
  • Salih Bademci (Serdar Alsoy)
  • Berkay Ateş (Tuna Korucu)
  • Şükrü Ovalı (Özlem Tancı)
  • Nur Sürer (Güngör Alsoy)
  • Avni Yalçın (Haluk Alsoy)
  • Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca)
  • Onur Bilge (Aytunç Kayaca)
  • Elçin Afacan (Melike Seyhanlı)
  • Merve Ateş (Deniz Alsoy)
  • Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu)
  • Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

Ezgi Mola'nın yeni dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, konusu nedir?Başka Bir Gün Berkay Ateş

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ UYARLAMA MI? BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

BBC'nin 'Keeping Faith' dizisinden uyarlanan Başka Bir Gün dizisinin çekimi ise İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Megakentin tarihi sokakları ve iç mekanlarında çekimler yapılırken aynı zamanda İstanbul'un farklı mekan ve atmosferlerine de yer veriliyor.

Ezgi Mola'nın yeni dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, konusu nedir?Başka Bir Gün dizisi Ezgi Mola

Ezgi Mola'nın yeni dizisi Başka Bir Gün oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, konusu nedir?Başka Bir Gün dizisi

BAŞKA BİR GÜN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

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