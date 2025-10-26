Türk sinemasının unutulmaz komedi serilerinden biri olan Eyvah Eyvah, ikinci filmiyle 2 izleyicisiyle buluştu ve büyük beğeni topladı. İlk filmde tanıştığımız saf, sempatik ve bir o kadar da komik karakter Hüseyin, Eyvah Eyvah 2'de yepyeni maceralarla karşımıza çıkıyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Eyvah Eyvah 2 filminin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde!

EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2, Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden biri olarak 7 Ocak 2011'de izleyiciyle buluştu. Filmin çekim mekanları, hem doğal güzellikleri hem de karakterlerin yaşadığı kasaba atmosferiyle dikkat çekiyor. Yapım ekibi, filmin büyük kısmını Geyikli, Bozcaada ve Kuzey Ege bölgesinde gerçekleştirdi. Bu mekanlar, sahnelerin doğallığını ve mizah unsurlarının etkisini artırmak için özenle seçildi.

Geyikli ve Bozcaada, küçük kasaba dokusuyla Hüseyin karakterinin günlük hayatını ve komik maceralarını ekrana taşırken, Kuzey Ege sahilleri de filmin bazı sahnelerine doğal bir arka plan sağladı. Bu mekan seçimi, seyirciye hem görsel bir şölen sundu hem de karakterlerin etkileşimlerini güçlendirdi.

EYVAH EYVAH 2 KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2, 2010 yılında çekildi ve 7 Ocak 2011 tarihinde vizyona girdi. İlk filmin başarısının ardından serinin devamı olarak planlanan bu yapım, çekim sürecinde ekip ve oyuncular arasında büyük bir uyum sağladı. Çekimler, özellikle yaz aylarında doğal ışık ve çevre koşullarından maksimum şekilde yararlanacak şekilde organize edildi.

Film, çekildiği dönemde Türkiye'de hem sinema salonlarında hem de medya organlarında yoğun ilgi gördü. Çekim yılı itibarıyla Eyvah Eyvah 2, komedi türünde dönemin en çok konuşulan projelerinden biri oldu.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Eyvah Eyvah 2, oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken bir yapım. Filmin başrolünde Hüseyin karakterini üstlenen Ata Demirer bulunuyor. Hüseyin'in komik ve saf halleri, izleyiciyi hem güldürüyor hem de karakterle bağ kurmalarını sağlıyor.

Filmin diğer önemli oyuncuları ise şunlar:

Demet Akbağ : Firuzan karakteriyle Hüseyin'in akıl hocası ve yol arkadaşı rolünde.

Şinasi Yurtsever: Kasabanın doktoru olarak Hüseyin'in karşısına engel çıkaran karakteri canlandırıyor.

Sarp Apak: Filmde yardımcı rollerde ve komedi unsurlarının artırılmasında önemli bir rol oynuyor.

Oyuncu kadrosunun uyumu ve karakterlerin mizahi etkileşimleri, Eyvah Eyvah 2'nin başarısında kilit rol oynadı. Her sahnede karakterlerin birbirleriyle olan çatışması ve komik durumlar, seyircinin filmi tekrar tekrar izleme isteğini artırıyor.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Eyvah Eyvah 2, İstanbul'da başlayan bir maceranın ardından Geyikli kasabasına geri dönen Hüseyin'in hikayesini anlatıyor. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, kasabaya adaptasyon sürecinde komik olaylarla karşılaşıyor.

Hüseyin'in aklındaki asıl mesele, Hala Hemşire Müjgan ile yaşadığı romantik çekişmeler. Bu kez karşısına kasabaya yeni tayin olan doktor çıkıyor ve Hüseyin'i çeşitli yollarla saf dışı bırakıyor. Hüseyin'in her girişimi, onu daha da komik ve zor durumda bırakıyor.

Firuzan'ın aklına gelen bir fikirle Hüseyin, Müjgan'a evlenme teklif etmeyi planlarken, doktor yine olayların önüne geçiyor. Daha sonra Müjgan'ın ailesinin Edremit'ten Geyikli'ye gelişiyle hikaye tam bir komediye dönüşüyor. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye çalışsa da olaylar her seferinde beklenmedik şekilde gelişiyor ve izleyiciye kahkaha dolu anlar sunuyor.