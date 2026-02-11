Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum

"Fetisch Barbie" olarak tanınan Avustralyalı sosyal medya fenomeni Truly, estetik operasyonlara bugüne kadar 30 bin ile 50 bin sterlin (Yaklaşık 60 bin dolar) arasında harcama yaptığını söyledi. Olumsuz yorumlara rağmen estetikten vazgeçmeyeceğini söyleyen fenomen isim, dolgu ve botoksa "yüzde 100 bağımlı" olduğunu dile getirdi.

"ESTETİK ANLAYIŞIM: HER ŞEYİN BÜYÜK OLMASI"

Estetik anlayışını "her şeyin büyük olması" sözleriyle tanımlayan fenomen, uzun ve kabarık saçlar, büyük dudaklar ve uzun tırnakların kendi tarzını yansıttığını ifade etti. Her üç ila dört ayda bir dudak dolgusu yaptırdığını belirten sosyal medya fenomeni, "Her zaman taze ve dolgun bir görünüme sahip olmak istiyorum" dedi.

"ARTIK AĞZIMI KAPATAMIYORUM"

18 yaşında ilk kez dudak dolgusu yaptırdığını söyleyen fenomen, arkadaşlarının bu görüntüsünden endişe duyduğunu belirtti. Buna rağmen eleştirileri dikkate almadığını ve yorumları artık okumadığını ifade eden fenomen, "Artık ağzımı kapatamıyorum" dedi.