Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 20. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin büyük iddia ile tanıttığı bu yapım, yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşref ile Nisan'ın kesişen hayatları, geçmişlerinden gelen sırlar ve aralarındaki imkânsız aşk, dizinin merkezinde yer alıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölüm öncesinde seyirciler, hem canlı yayın linkini hem de 20. bölümün izleme bağlantısını merakla araştırıyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Dinçer'in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit oluştururken Nisan, Eşref'i korumak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Eşref, kendisine oyunlar oynayan kişiyi bulmak için her yolu denemeyi göze alır. Bu sırada yerini sağlama almak isteyen Kadir, yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli hamleler yapar. Eşref, peşindeki hayaletin izini sürerken Çiğdem'le yüzleşir. Nisan'a nihayet kavuştuğunu düşündüğü anda ise, karşısına bambaşka engeller çıkacağından habersizdir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ekip içinde Gürdal'ın duymadığı anlar adeta bir eğlenceye dönüşüyor. Yanlış anlamaları, beklenmedik tepkileri ve karışıklıklarıyla ekip üyeleri arasında keyifli anlar yaşanıyor. Gürdal'ın bu hali, hem sabır hem de gülme krizleriyle dolu anlara sahne oluyor.

Nisan'la olan ilişkisi bir türlü dengelenemeyen Eşref, duygularının girdabında savruluyor. Kalbinin sesini mi dinlemeli, yoksa vicdanının ağırlığını mı taşımalı? Bu ikilem, Eşref'i hem içsel bir savaşa hem de hayatındaki en kritik dönemece sürüklüyor.

Yakup Baba'nın yetimlere bıraktığı emanete ihanet eden Kadir'e karşı Eşref, büyük bir meydan okumaya girişiyor. Onuruyla, inancıyla ve geçmişin yüküyle bu savaşa adım atıyor. Ancak bu mücadelenin sonunda kazanan mı olacak, yoksa kaybeden mi?

Eşref'in kaderinde yazılı olan en büyük savaş, "Yetimler"i geri almak! Bu yolculuk, sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir kefaret. Eşref, ya bu uğurda canını verecek ya da kaybettiklerini geri alarak yeniden doğacak…

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI YAYIN BİLGİSİ

Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, Eşref ile Nisan'ın sırlarla örülü hikayesini canlı olarak takip edebilirler.