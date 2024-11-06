ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu?

Esra Erol izleyicileri canlı yayın izleme linkini araştırıyor. Esra Erol'da programında işlenen konular yakından takip ediliyor. Fatih Aydın'ın durumu merak ediliyor. Fatih Aydın öldü mü yoksa öldürüldü mü? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Babasıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Fatih ile ilgili ailesinin ne gizlediği merak konusu oldu. Peki, 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu?

8 KASIM ESRA EROL'DA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rabia Aydın; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Anne Rabia, dışarı çıkmak için kapıyı açtığında ayakkabılıkta Fatih'in telefonunu gördüğünü söyledi. Telefonunu kapının girişinde görünce tüm odalara baktığını ve üst kata Fatih'in babaannesinin evine gidip orada olup olmadığını kontrol ettiğini ancak Fatih'in orada da olmadığından bahsetti. Rabia Aydın, Fatih'ten hala haber alınamayınca 1.5 saat kadar sonra karakola gittiğini söyledi. Esra Erol, Rabia Aydın'a, uyandığında neden hemen telefonunu alıp Fatih'i aramadığını sorduğunda Rabia Hanım aklıma gelmedi dedi. Rabia Aydın'ın söyledikleriyle, polis memuruna verdiği ifadesinde çelişkiler olduğu ortaya çıktı.

"07.07.2024 günü saat 23.30 sıralarında aile içi bir sebep dolayısıyla oğlum ve eşim arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasında oğlum sinirlenerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra cep telefonunu evde unutması sebebiyle kendisinden haber alamadım.'

Rabia Aydın'a karakola verdiği ifade gösterildiğinde hayır oğlumun telefonu evde değildi, uyanıp kapıyı açtığımda kapının önündeki dolabın üzerinde buldum telefonu diyerek ifadenin doğru olmadığını ima etti.

Esra Erol, "23:30'dan sonra Fatih'in telefonu kimin elindeydi, o güzergahta o telefonu kim gezdirdi? Ya sen gezdirdin Rabia abla ya da Ahmet (Fatih'in kuzeni) gezdirdi ya da bir başkası.." dedi.

Rabia Aydın, her şey için kendisi çabaladığını, Mahmut Aydın'ın (Fatih'in babası) hiçbir şeyle ilgilenmediğini bundan dolayı artık çok yorulduğunu söylerken, Fatih Aydın'ın akıbetinin şüpheli olduğu konuşulmaya devam etti.

FATİH AYDIN BULUNDU MU?

Fatih Aydın hala bulunamadı.

Detaylar geliyor...