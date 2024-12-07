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Esad rejimi düştü mü? SON DURUM!

Esad rejimi düştü mü? SON DURUM!
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Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta ilerleyiş devam ediyor. Kritik kentleri birkaç gün içinde ele geçirmeyi başaran muhalifler, başkent Şam'a kadar geldi. Silahlı muhalif gruplar Şam'a güneyden girmeye başladı. Peki, Esad rejimi düştü mü? İşte Suriye'de son durum...

Esad düştü mü? Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta ilerleyiş devam ediyor. Kritik kentleri birkaç gün içinde ele geçirmeyi başaran muhalifler, başkent Şam'a kadar geldi. Silahlı muhalif gruplar Şam'a güneyden girmeye başladı. Peki, Esad rejimi düştü mü? İşte Suriye'de son durum haberimizde!

ESAD REJİMİ DÜŞTÜ MÜ?

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad, yolun sonuna geldiğini gösteren talimatını verdi. Başkentte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı. Kurumlarda az sayıda askerin kaldığı belirtildi.

Esad rejimi düştü mü? SON DURUM!

Köşeye sıkışan Beşar Esad'dan dikkat çeken bir talimat geldi. Esad'ınj emriyle Şam'daki genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı.

Öte yandan Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor. Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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