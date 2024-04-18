Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Nisan Erzurum'da nerede deprem oldu?

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ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, Erzurum'da3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum'da meydana gelen deprem saat 13:29 gerçekleşti. Deprem 3.0 şiddetinde meydana geldi.