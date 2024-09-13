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Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?

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Erzincan'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Erzincan'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Erzincan'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?

Erzincan'da deprem mi oldu ve Erzincan'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Erzincan'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzincan'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?

ERZİNCAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Refahiye, Erzincan'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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