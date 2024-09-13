Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?

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ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

ERZİNCAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Refahiye, Erzincan'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.