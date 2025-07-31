Erkeklerde ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat programına dahil olan futbol, kadınlarda ilk kez hangi olimpiyatlarda yer almıştır?

Erkeklerde ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat programına dahil olan futbol, kadınlarda ilk kez hangi olimpiyatlarda yer almıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler, yarışmacının vereceği cevabı heyecanla beklerken, aynı zamanda doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan bu yarışma, ekran başındaki izleyicileri de adeta bir yarışmacı gibi sürecin içine dahil ediyor. Peki, Erkeklerde ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat programına dahil olan futbol,

Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. Bu eğlenceli öğrenme ortamı, izleyenlerin kendilerini yarışmacının yerine koymasına ve bilgi dolu dakikalar geçirmesine imkân tanıyor. Peki, Erkeklerde ilk kez 1900 Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat programına dahil olan futbol, kadınlarda ilk kez hangi olimpiyatlarda yer almıştır?

ERKEKLERDE İLK KEZ 1900 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA OLİMPİYAT PROGRAMINA DAHİL OLAN FUTBOL, KADINLARDA İLK KEZ HANGİ OLİMPİYATLARDA YER ALMIŞTIR?

A: 1972Münih

B:1980 Moskova

C: 1988 Seul

D: 1996 Atlanta

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.

Bu benzersiz formatta hem bilginizle hem de stratejinizle şansınızı zorlayabilir, hayal ettiğiniz büyük ödüle bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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