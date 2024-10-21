Ergenekon davası, Türkiye tarihindeki en önemli ve tartışmalı yargı süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2007'de başlayan bu davanın detayları merak ediliyor. Ergenekon davasına dair detaylar birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Detaylar haberimizde...

ERGENEKON KUMPAS DAVASI NEDİR?

Ergenekon Kumpas Davası, Türkiye'de 2007 yılında başlayan, Türk Silahlı Kuvvetleri, bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum örgütü mensuplarının da aralarında bulunduğu birçok kişiye yönelik bir dizi yargılamayı ifade eder. Dava, Türkiye'de FETÖ tarafından organize edildiği iddia edilen bir komplo olarak tanımlanmakta ve Ergenekon adında bir terör örgütü kurarak hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan kişilere yönelik bir "kumpas davası" olarak anılmaktadır.

FETÖ'nün siyasetçi, asker, iş insanı, gazeteci, avukat, doktor, hukukçu, rektör, akademisyen, sendikacı gibi toplumun her türlü kesiminden kendisine muhalif gördüğü kişi ve kuruluşlara yönelik dalga dalga operasyonlar gerçekleştirdiği belirtilen kararda, örgütün bu yolla "iktidarını perçinlediği" ifade edildi.

Ergenekon davasında 2013 yılında mahkeme, birçok sanık hakkında ağır cezalar verdi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da müebbet hapis cezası alan isimler arasındaydı.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında, Ergenekon davasının kumpas olduğu ve FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir operasyonu olduğu daha da netleşti. Yargıtay, 2016 yılında Ergenekon davasında verilen kararları bozdu ve tüm sanıklar beraat etti.