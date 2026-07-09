Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Abd Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki niyetini, yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecini başlatarak ABD Kongresi'ne resmen iletti.

Yapılan açıklamada, bu kararın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşasının desteklenmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Kararda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin terörle mücadele konusunda attığı olumlu adımlar ile bu alanda verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu ifade edildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI: TARİHİMİZDEKİ KARA SAYFAYI KAPATTIK

Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şeybani paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfayı kapattık. Eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırması kaldırıldı.

Bu karar dolayısıyla, Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye en içten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum."

Açıklamanın ardından Ahmed Şara ile Esad Hasan Şeybani'nin, Trump'ın gönderdiği mektupla birlikte fotoğraf çektirdiği görüldü.

TRUMP'TAN AHMED ŞARA'YA MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ahmed Şara'ya hitaben gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara; Bugün Suriye'yi terörizmi destekleyen bir ülke olarak sınıflandırmayı kaldırmaya yönelik kararımı Kongre'ye bildirdim. Yasaya göre, Kongre kararı tamamlamak için 45 günlük bir inceleme yapacak.

Ülkenizin yeniden inşasına engel olan tüm engelleri kaldırmaya söz verdim ve çok yakında bunu yapabilirsiniz. Amerikalı şirketler, Suriye'ye yatırım yapmaya ve ülkenizi her zamankinden daha büyük ve daha müreffeh hale getirmeye hazır.

Bu kararın Suriye halkı üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve ülkelerimiz arasındaki ortaklığı pekiştireceğini umuyorum.

Saygılarımla,

Donald J. Trump

ABD Başkanı."

45 GÜNLÜK KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

ABD yasaları gereği, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'nin 45 günlük inceleme sürecini tamamlaması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kararın resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.