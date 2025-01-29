Erdoğan "Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız" dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, "Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın" mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

BAKAN ERSOY SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası MKYK toplantısındaki isimlerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlık, yangın denetimini ise itfaiye yapıyor" diyerek bakanlık olarak sorumluluğu kabul etmediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

Aynı toplantıda söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sorumluların cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Muhalefet kanadında 'Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz' yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak" dedi.

TBMM'DE KOMİSYON KURULDU

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.