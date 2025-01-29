Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Erdoğan "Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız" dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız" sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlık, yangın denetimini ise itfaiye yapıyor" diyerek bir kez daha olayda bir sorumlulukları olmadığını belirtti.

AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, "Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın" mesajı verdi.

Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldüKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

BAKAN ERSOY SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası MKYK toplantısındaki isimlerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlık, yangın denetimini ise itfaiye yapıyor" diyerek bakanlık olarak sorumluluğu kabul etmediklerini belirtti.

Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldüAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ: SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

Aynı toplantıda söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sorumluların cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Muhalefet kanadında 'Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz' yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak" dedi.

TBMM'DE KOMİSYON KURULDU

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Erdoğan
Kaynak: Haberler.com / Turizm
img

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
img

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Ak parti hariç herkes suçlu Zaten hiç bir işi üstlerine almadılar Milleti inim inim inletiyorlar.. Fakirden alıp zenginin vergi borcunu siliyorlar

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ceza mı ? O zaman adamınız kalmaz ortalıkta

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

burada hükümetin hiç kusuru suçu günahı yok hepsi pirü pak görevlerini eksiksiz ve mükemmel şekilde yapmıştır imamoğlu bir ara oralarda bir yere kayak yapmaya gitmişti belkide suçlu odur ona hemen bi soruşturma daha açın

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Tüm bakanlar istifa

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKapak Sesi:

acilen japon kültürünü ithal etmemiz lazım

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN Işık:

Tek sorumlu vatandaş size oy verdi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gerçek suçluları korumak adına sağa sola suç yüklemenin nafile olduğunu bildikleri halde gerçekleri geçte olsa kabul ettiler..bunun sebebi ise buna benzer olayların kanunların işlediği ülkelerin aldığı kararların herkezce bilinir olmasından kaynaklı..Türkiye'nin düze çıkması eskiden var olan ve şimdi rafa kaldırılan adalet terazisini yeniden kullanması ile mümkün ve acilen fabrika ayarlarına geç kalınmadan dönülmesi şart oldu..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

bu olay japonya da olsa ne olurdu acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHimmet Yigit Aslantas:

Bu kadar koltuk sevdası olmaz…pes

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

ne güzel dünya. turizm bakanlığı neyin denetimibni yapacak. ruhsatı belediye veriyor, temizliği belediye, suyu belediye, yangını belediye halledyor siz ne iş yapıyorsunuz ki denetim adına. bakanlık lütfen denetimden çıksın. hatalı burada sadece sadece bakan ve otel yönetimidir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.