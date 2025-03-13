Erdinç Gülener'e ne oldu? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'in sağlık durumu nasıl?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Erdinç Gülener, sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirdi. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, Erdinç Gülener'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Erdinç Gülener'in sağlık durumu nasıl? Erdinç Gülener'e ne oldu, yaşadığı rahatsızlık nedir? İşte, detaylar…

ERDİNÇ GÜLENER'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, evinde kalp krizi geçirmesi üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülener'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan eşi Deniz Uğur, başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu olduğunu ve evde dinlendiğini belirtti.

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener

Yaptığı sosyal medya paylaşımı sırasında Deniz Uğur; "Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama çok şükür atlattık. Siyami Ersek Hastanesi'ndeki doktorlarımıza minnettarız. Bugün taburcu olduk ve dinleniyoruz. Dualarınız bizimle olsun." ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur'unErdinç Gülener paylaşımı