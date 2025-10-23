Türkiye'de emek mücadelesi, göç politikaları ve insan hakları alanlarında uzun yıllardır aktif olarak çalışan Ercüment Akdeniz, hem gazetecilik hem de siyaset sahasında tanınan bir isimdir. Hayat Televizyonu ve Evrensel gazetesinde yürüttüğü çalışmalarıyla bilinen Akdeniz, mülteci işçilerin yaşam koşullarını belgeleyen haberleriyle öne çıkmıştır. Peki, Ercüment Akdeniz kimdir? Gazeteci Ercüment Akdeniz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ERCÜMENT AKDENİZ KİMDİR?

1972 yılında Malatya'da doğan Ercüment Akdeniz, Vartolu bir işçi ailesinin beş çocuğundan biridir. İlk ve orta öğrenimini Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamladı. Genç yaşta İstanbul'a yerleşerek inşaat, matbaa ve tekstil sektörlerinde çalıştı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Üniversite yıllarında gençlik mücadelesine katıldı ve Emek Gençliği örgütlenmesi içinde yer aldı.

Akdeniz, Emek Partisi (EMEP) bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Uzun yıllar Hayat Televizyonu ve Evrensel gazetesinde çalıştı. Evrensel'de haber müdürlüğü yaptı, ardından köşe yazarlığına başladı. Gazetecilik faaliyetleri kapsamında mülteciler, göçmen emeği, işçi hareketleri ve toplumsal eşitsizlikler üzerine haber ve analizler yayımladı.

Yayımlanmış kitapları arasında Suriye Savaşının Gölgesinde: Mülteci İşçiler (2014), Ölüm Koridorundan Mülteci Pazarlığına: Sığınamayanlar (2016), En Güzel Şarkı (2018) ve Sekizinci Kıta (2021) yer alıyor. Akdeniz, Fişek Enstitüsü Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, Halkevleri Hakikatin Peşinde Koşanlar Ödülü ve Musa Anter Gazetecilik Ödüllerine layık görüldü.

22 Kasım 2020'de yapılan Emek Partisi 9. Genel Kongresi'nde Genel Başkan seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ERCÜMENT AKDENİZ KAÇ YAŞINDA, ERCÜMENT AKDENİZ NERELİ?

Ercüment Akdeniz, 1972 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Malatya doğumlu olan Akdeniz'in ailesi Bitlis'in Varto ilçesindendir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdi. Eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır.

ERCÜMENT AKDENİZ DAVASI NEDİR?

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik olarak 18 Şubat 2025 tarihinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda Ercüment Akdeniz, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. 22 Şubat 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, Akdeniz hakkında "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltti. İddianamede Akdeniz'in HDK faaliyetleri kapsamında İstanbul'da yürütülen çalışmalar içinde yer aldığı öne sürüldü. Akdeniz ise tüm savunmalarında suçlamaları reddederek, faaliyetlerinin gazetecilik ve siyasi parti çalışmaları kapsamında olduğunu belirtti.

Davanın ilk duruşması 31 Temmuz 2025'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. İkinci duruşma 23 Ekim 2025'te yapıldı. Mahkeme, 247 gündür tutuklu bulunan Ercüment Akdeniz'in tahliyesine karar verdi.