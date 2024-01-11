EPSTEIN LİSTESİ AÇIKLANDI | Epstein adasına giden ünlüler kimler?

Epstein adasına gidenlerin listesi açıklandı. Ardından, Epstein adasına giden ünlüler kimler olduğu gündeme geliyor. Dünya gündemine bomba gibi düşen Jeffrey Epstein davası merak ediliyor. Epstein adasına giden ünlüler kimler? Detaylar haberimizdedir…

EPSTEIN LİSTESİ AÇIKLANDI

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı.

Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlerden ziyade bu sefer Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in "reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına" ilişkin detaylar öne çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu dosyalarda bir dönem Epstein'ın soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine geniş yer verildi.

EPSTEIN ADASINA GİDEN ÜNLÜLER KİMLER?

Belgelerde Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome'a ait e-postalarındaki iddialar yer aldı. Ransome, söz konusu yazışmalarda Epstein'in elinde Bill Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'a ait kasetlerin bulunduğunu ifade etti.

Kasetleri gördüğünü öne süren Ransome, tarihi belirtilmeyen e-postada "Arkadaşım, Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında her seferinde Jeffery tarafından görüntüleri kayda alınmıştı" dedi.

Sarah Ransome'ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti. Ransome, Ekim 2016'da New York Post'a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

BRANSON CEPHESİNDEN İDDİALARA YALANLAMA

Branson'ın sahip olduğu Virgin Group tarafından yapılan açıklamada, Ransome'un iddialarının temelsiz ve asılsız olduğu belirtildi. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung da benzer bir açıklama yaparak, Ransome'un iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi.

İngiltere Prensi Andrew

İngiliz yatırımcı Richard Branson

Eski ABD Başkanı Bill Clinton

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. Epstein mahkeme dosyalarının 3 bölümü geçtiğimiz hafta açıklanmış, belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın isimlerinin geçmesi gündem olmuştu.