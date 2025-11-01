Engin Çağlar kaç yaşında, neden vefat etti? Ünlü oyuncu Engin Çağlar kimdir?

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri daha hayata veda etti. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın ölümü, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Usta oyuncunun vefatıyla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının "Yeşilçam dönemi" olarak anılan en parlak yıllarında yetişen usta oyuncu, 1960'lı ve 1970'li yıllarda sinemanın en tanınan erkek yıldızlarından biri olmuştur.

Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan Çağlar, daha sonra Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı. Ancak kariyerini bambaşka bir alanda şekillendirdi. Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılarak sinemaya adım atan Çağlar, yarışmada ikinci oldu ve ardından kamera karşısına geçti.

İlk kez Fatma Girik'le birlikte rol aldığı "Öksüz" filmiyle sinemaya giriş yapan sanatçı, kısa sürede dönemin en popüler "jön"lerinden biri haline geldi.

ENGİN ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Engin Çağlar, 1940 doğumluydu ve 85 yaşında hayata veda etti. Ömrünü Türk sinemasına adamış sanatçı, 2025 yılında geçirdiği elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

ENGİN ÇAĞLAR NEDEN VEFAT ETTİ?

Usta oyuncu Engin Çağlar, 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Film-San Vakfı'nın açıklamasına göre kazanın ardından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema camiası, sanatçının vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

ENGİN ÇAĞLAR'IN KARİYERİ

Engin Çağlar, Türk sinemasının altın çağında yakışıklılığı, zarif duruşu ve güçlü ekran karizmasıyla dönemin en çok aranan başrol oyuncularından biri olmuştur.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi Yeşilçam'ın en ünlü kadın oyuncularıyla çok sayıda filmde başrolü paylaşmıştır.

Başlıca filmleri arasında:

Aşka Susayanlar

Tatlı Dillim

Kadın Değil Başbelası

Kınalı Yapıncak

Yalnız Adam

Rüyalar Gerçek Olsa

İntizar

Makber

Feride

bulunmaktadır.

Sinemadaki aktif döneminin ardından yapımcılığa yönelmiş, Türk sinemasının gelişimine farklı alanlarda katkıda bulunmuştur. Engin Çağlar, hem sanat camiasında hem de seyircilerin hafızasında Yeşilçam'ın beyefendi jönü olarak yer etmiştir.