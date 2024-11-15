"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 10 Kasım Pazar akşamı sorulan bir soru büyük ilgi gördü. Soruda, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta ne kadar süre kaldığı soruluyordu. Bu sorunun cevabı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? Detaylar haberimizde...

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN OSMANLI PADİŞAHI OLAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN YAKLAŞIK KAÇ YIL TAHTTA KALMIŞTIR?

A) 36

B) 46

C) 56

D) 66

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır. 46 yıllık hükümdarlığı ile Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dır.