En acı cenaze: Trafik kazasında hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında anne, oğlu ve kızı hayatını kaybetti. Kaza, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Mustafa Nuri Taşkanat yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Taşkanat ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer hayatını kaybetti. Üç kişinin cenazeleri, Kayseri'de toprağa verildi.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne, oğlu ve kızı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Akçadağ- Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri'ye getirildi.

Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer'in cenazeleri, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
