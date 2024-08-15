Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti?

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye'de belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar'ın hangi partiye geçtiği gündeme gündeme geliyor. Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

EMRULLAH AKPUNAR HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?

Emrullah Akpunar, önceki dönem Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum - Aziziye Belediye Başkan adayı olarak seçilmişti. Ancak, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı ve partinin ön saflarında yer aldı. Serbest meslekle uğraşan Akpunar, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek 23'üncü yıl etkinliğinde partiye katılan yeni isimlerle birlikte rozet takma törenine katıldı.