Üye Girişi
Haberler

Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında "hükümete komplo iddiasının" ardından başlatılan soruşturma devam ederken dosyada ikinci bir gizli tanık daha olduğu ortaya çıktı. "Ü5W1G8K6L3" kod adı verilen bu gizli tanık, kendini ifşa eden M7U3H9F8C4 kod adlı Serdar Sertçelik için "Önceleri önemliydi ama Kaplan'ın talimatlarını yerine getiremeyince ağırlığı azaldı. Kaplan'ın hedefi oldu ama hâlâ örgütte" diyor.

Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden ve bir ucu da emniyete uzanan Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davanın iddianamesine göre soruşturma aşamasında 10 kişi "tanık" olarak ifade verdi ve bu ifadeler suçlamalar için "delil" kabul edildi. Ayrıca iki kişi de "gizli tanık" olarak yer aldı. Bu gizli tanıklardan yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik, M7'nin kendisi olduğunu belirterek kimliğini ifşa etti. Ancak iddianamede ikinci bir "gizli tanık" daha var. Bu gizli tanık da "Ü5W1G8K6L3" olarak kodlanmış. İfadeleri de iddianameye alınmış. Sanıklarla ilgili suçlamaların ilgili bölümlerinde savcılık, bu gizli tanığın ifadelerinden de delil olarak alıntılar yapmış.

"GÖREVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİREMEDİĞİ İÇİN..."

Gizli Tanık Ü5 ifadesinde Ayhan Bora Kaplan çetesinin yapısı, çete üyeleri arasındaki hiyerarşi, her bir çete üyesinin konumu ve işledikleri suçlar hakkında detaylı bilgiler veriyor. Ü5 bu ifadelerinde ifşa olan ve iddiaların merkezindeki M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik hakkında da bilgiler vererek şunları söylüyor: "Serdar Sertçelik kendisini Elmacı marketlerin ortağı diye tanıtır. Yanındaki korumaları Bora Kaplan tahsis eder. Bildiğim kadarıyla kendisi önceleri örgüt içerisinde önemli bir konumdaydı ancak örgüt kapsamındaki görevini talimatlar doğrultusunda tam olarak yerine getiremediği için Bora Kaplan tarafından hedef alındı ve zamanla örgüt içerisindeki yeri azaldı. Fakat kendisi halen örgüt içerisinde yer almaktadır."

Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan doyasında bir gizli tanık daha çıktıSerdar Sertçelik

ÇETE İÇİNDE 'ÇANTACI' DENİLEN BİR GRUP VAR

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İddianamedeki detaylara göre Kaplan'ın çetesi içinde "Çantacı" denilen bir grup da vardı. Bunlar Kaplan'ın en yakınında bulunup çanta içinde silah taşıyorlardı. Kaplan talimatlarını telefonla değil yüz yüze veriyor, en yakın adamları da internet bağlantısı olmayan tuşlu telefonlar kullanıyorlardı. Ü5 ifadesinde Kaplan'ın adliyelerdeki işleri, tefecilik, mekânların kapılarının korunması, valelik işleri ve diğer faaliyetlerinde kullandığı adamlarının isimlerini de veriyor.

Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan doyasında bir gizli tanık daha çıktı

"KAPLAN İÇİN AİLE ÜYELERİNDEN DAHA DEĞERLİ"

Ü5, Kaplan'ın silahlı eylemlerinden sorumlu olduğunu iddia ettiği Fethi Koyuncu adlı şüpheli için de "Bora Kaplan için aile üyelerinden daha değerli bir yere sahiptir" diyor. Ü5'in Ayhan Bora Kaplan'ın yakın korunmasının nasıl yapıldığına dair verdiği bilgiler de şöyle: "Uğur Pekşen'i tanırım. Örgütte 'Çantacı' diye hitap edilen gruptandır. Çantacı denmesi, şahsın elinde sürekli içerisinde silah bulunan çantayı taşımasındandır. Bu şahsın örgüt içerisindeki görevi Bora Kaplan'ın can güvenliğini sağlamasıdır."

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Ayhan Bora Kaplan Serdar Sertçelik Hukuk Güncel Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title