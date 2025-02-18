EMLAK KONUT kampanyası nedir? Bakan Murat Kurum Emlak Konut (sosyal konut) kampanyasıyla ilgili ne dedi, şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Bu kampanya, farklı gelir gruplarına uygun ödeme seçenekleri sunarak, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, EMLAK KONUT kampanyası nedir? Bakan Murat Kurum Emlak Konut kampanyasıyla ilgili ne dedi, şartlar neler? Detaylar haberimizde...

EMLAK KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Emlak Konut projelerinin uygun ödeme koşullarıyla sunulacağını belirtti. Ayrıca, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını sabitleyecek bir çalışmanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Geçmişte Emlak Konut GYO, benzer kampanyalar düzenlemiş ve bu kampanyalarda çeşitli ödeme seçenekleri sunmuştur. Örneğin, peşin alımlarda %25 indirim, %25 peşinatla ara ödemeli planlar veya %50 peşinatla 24 ay sonra ödeme gibi seçenekler mevcuttu.

BAKAN MURAT KURUM KAMPAYA İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik yeni kampanyasına ilişkin, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON) bir otelde düzenlenen "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dünyanın derin bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti.

Küresel yapı sektörünün de büyük bir değişimden geçtiğini, bu değişim sürecinde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörünün, çağı yakalayan çözümleriyle her yerde farkını göstermeye devam ettiğini dile getiren Kurum, "Bundan tam yarım asır önce, Libya'ya yurt dışı pazarına açıldık ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024'te yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gerçekleştirdik." diye konuştu.