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EMITT 2025'te Midyat'a yoğun ilgi: tarihi ve turistik değerler tanıtıldı

EMITT 2025'te Midyat'a yoğun ilgi: tarihi ve turistik değerler tanıtıldı
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28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde TÜYAP'ta gerçekleşti. Fuara birçok uluslararası firma ve Türkiye'nin çeşitli şehirleri katıldı. Midyat standı büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin tarihi ve turistik değerlerini anlatarak, yeraltı şehri ve UNESCO başvurusu gibi projelerden bahsetti.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona birçok ülkeden firma katılım sağlarken, Türkiye'nin çeşitli şehir ve ilçeleri de fuarda kendilerine ayrılan stantlarda ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarda yoğun ilgi gören stantlardan biri de Midyat Belediyesi tarafından açılan stand oldu. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a verdiği röportajda ilçenin kültürel ve turistik değerlerini anlattı.

EMITT 2025'te Midyat'a yoğun ilgi: tarihi ve turistik değerler tanıtıldı

"MİDYAT BARIŞ VE KARDEŞLİK ŞEHRİ"

Midyat'ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Başkan Şahin, "Dinler ve diller şehrine hoş geldiniz. Midyat'ta Süryani, Yezidi, Kürt ve Arap vatandaşlarımız yıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Bu kardeşliğimizin sonsuza kadar sürmesini diliyoruz" dedi.

Midyat'ın turizm potansiyeline dikkat çeken Şahin, ilçede yürütülen projeler hakkında şu bilgileri verdi: "Midyat'ın tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi yeraltı şehri projemiz. Çalışmalar hızla devam ediyor ve yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Burası belki de dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olacak. Ayrıca UNESCO'ya dokuz tarihi yapımızla başvurduk ve şu anda geçici aday listesinde yer alıyoruz. Önümüzdeki yıl kalıcı listeye girmeyi hedefliyoruz."

MİDYAT, FİLM VE DİZİ SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ

Midyat'ın tarihi yapılarıyla film ve dizi sektöründe büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Şahin, "Midyat artık bir film platosuna dönüştü. Birçok dizi ve film ekibi burada çekim yapmak için sıraya girdi. Artan turist ilgisi nedeniyle restoranlarımızda yemekler öğlen saatlerinde tükeniyor, otellerimiz ise aylar öncesinden doluyor" ifadelerini kullandı.

EMITT 2025'te Midyat'a yoğun ilgi: tarihi ve turistik değerler tanıtıldı

MİDYAT EMIIT FUARINDA TANITILDI

Midyat'ın EMITT Fuarı'nda tanıtılmasının önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Bu fuara geçtiğimiz yıl da katıldık. EMITT, dünya çapında büyük bir organizasyon. Kültür ve Turizm Bakanımıza ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Midyat olarak Mardin'i temsilen fuarda yer aldık ve ilçemizi en iyi şekilde tanıttık" dedi.

Midyat standında dibek kahvesi, badem şekeri ve taş işçiliği gibi bölgenin önemli değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Başkan Şahin, fuarın şehir ve ilçe tanıtımları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "EMITT Fuarı, bir bölgenin turistik değerlerini anlatmak için büyük bir platform. Burada Midyat'ı en iyi şekilde temsil ettik" ifadelerini kullandı.

EMITT Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirerek turizmin geleceğine ışık tutarken, Midyat standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Fuarda Midyat'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri geniş kitlelere tanıtıldı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Turizm
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