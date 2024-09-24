Kazada oğlunu kaybeden baba Selahattin Kavraz, "Kaza değil kardeşim bu, resmen cinayet. Devletime güveniyorum, en ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum." dedi. Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu?

EMİRHAN KAVRAZ KİM, KATİLİ BULUNDU MU?

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Göktürk- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, beyaz otomobilin sürücü Kağıthane istikametinde makas atarak ilerliyordu. Otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada aynı istikametin orta şeridinde ilerleyen Emirhan Kavraz (21) kontrolündeki 34 HDZ 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kavraz bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü ise biraz yavaşladıktan sonra otomobiliyle birlikte kaçtı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kavraz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Üniversite sınavına hazırlanan Emirhan Kavraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Eyüpsultan'da toprağa veridi. Emirhan Kavraz'ın kaza günü arkadaşı Umut Danışan ile Göktürk'te bir kafeden ayrıldıktan sonra motosikletle Kağıthane'deki evlerine dönüşe geçtikleri anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazanın yaşandığı yol ise bugün havadan görüntülendi.

'İLK HAMLEDE VURDU, İKİNCİ HAMLEDE YERE DÜŞÜRDÜ'

Kazanın görgü tanığı Hakan Kökmen, "7 Eylül 2024 tarihinde saat 22.50 sıralarında, yaşanan kazanın şahitlerinden bir tanesiyim. Göktürk - Kemerburgaz yolu Kağıthane istikametinde giderken, Kemerburgaz son EDS'ler de sol şeritte ilerliyordum. Yanımızda bir çekici vardı. 2012-2013 marka beyaz bir otomobil, orta şeritte bulunan bir motosiklete ilk hamlede vurdu, ikinci hamlede yere düşürdü. Olaydan sonra araç durur gibi yapıp kaçtı" diyerek olayı anlattı.

'YURT DIŞINA KAÇMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Emirhan Kavraz'ın ağabeyi Mert Kavraz, "Olay geçtiğimiz cumartesi günü oldu. Kardeşim Göktürk - Kemerburgaz tarafında bir kafeye çay içmeye gitmiş arkadaşıyla. Kağıthane'ye doğru motosikletiyle dönüş yolundayken, görgü tanıklarının ifadelerine göre, arkasından çok süratli bir şekilde gelen beyaz bir araç makas atarak ilerliyormuş. Kardeşimde sol şeritte ilerliyormuş. Sağ şeritten sola şeride hızlı bir şekilde geçerek kardeşime çarpıyor. Orada bariyerlere çarpıyor. Orada polis ve sağlık ekipleri geliyor ama hastanede tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybediyor. Büyük ihtimalle işimizde zorlaşacaktır. Yurt dışına kaçma ihtimali çok yüksek çünkü geçtiğimiz cumartesi günü oldu, bu aralıkta kaçmışta olabilir kaçmamışta bilemiyorum" dedi.