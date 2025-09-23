Eminevim'den 350 bin teslimatla yeni rekor

Kaynağını kültürümüzdeki el birliğinden alan ve tamamen yerli, faizsiz finans modeliyle hizmet veren Eminevim, 350 bininci teslimatını gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Ülke çapındaki 148 şubesi ve güçlü organizasyon yapısıyla 35 yıldır faaliyet gösteren Eminevim, bu başarısını üyeleri, çalışanları ve iş ortaklarıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikle kutladı.

"Tasarruf finansmanı uzun bir yol kat etti"

Ulaşılan bu önemli kilometre taşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, "Tasarruf finansman sektörü uzun bir yol kat etti. Bu yolda bizi biz yapan en önemli değerlerimizi, adımız gibi "emin" ve "güvenilir" olmayı vazgeçilmez bir sorumluluk ve nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olarak görüyoruz. Bir gün bile olsa ödün vermediğimiz 'tam zamanında teslimat' ilkemizle büyüyerek bugünlere geldik" dedi.

Eminevim'in rekabet gücünü artırmaya yönelik her hamlede, sadece ticari başarıyı değil, ülkeye, topluma ve tüm paydaşlara sağlanan katkıyı öncelikli hedef olarak benimsediklerinin altını çizen Ayyıldız, "Sahadan gelen talepleri dikkatle analiz ederek dönüşümün öncüsü olma sorumluluğuyla hareket ettik. Kurumsal büyümeyle birlikte, en kıymetli sermayemiz olan insan kaynağımızın gelişimine de odaklandık. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlayan ve onları destekleyen süreçler geliştirirken dijitalleşmenin sunduğu olanakları da hızlıca iş yapış biçimlerimize entegre ederek sektörel rekabette fark yaratmayı başardık" ifadelerini kullandı.

100 milyar TL'lik tahsisat hedefi

Ayyıldız ayrıca Eminevim'in gelecek vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "2025 yılında 300 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 2026'da ise şube sayımızı 200'e çıkararak Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla insana tasarruf finansmanı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün pazarın yüzde 50'sinden fazlasını yönetiyoruz ve 2025 sonunda 100 milyar TL'nin üzerinde tahsisat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ekonomiye sağladığımız likiditeyi güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Attığımız her adımda daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak ve onları faizsiz finans modelimizin sunduğu avantajlarla tanıştırmak en temel önceliğimiz."