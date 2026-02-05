Haberler

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Güncelleme:
Elif Kumal'ın kesin otopsi raporu, ölümün boğulma sonucu gerçekleştiğini ve adli bir bulgu bulunmadığını ortaya koydu; araçtaki lastik patlamasının taş kesiğinden kaynaklandığı belirlendi.

  • Elif Kumal'ın ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi.
  • Elif Kumal'ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu.
  • Elif Kumal'ın aracının lastikleri taş kesiği sonucu patladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34), otopsi raporu çıktı.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık 2025'te, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık 2025'te saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Elif Kumal'ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek'teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi

GÖZALTINA ALINAN ERKEK ARKADAŞI...

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elif Kumal'ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek'teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi

YTS İLE ARACININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8'inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştırıldı. Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın aracını kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, aracın sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Bandırma ilçesinde, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

Elif Kumal'ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek'teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi

ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA

Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan otopsi raporunda da kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmadığı, vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

Elif Kumal'ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek'teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi

TEKERLER TAŞ KESİĞİ SONUCU PATLAMIŞ

Elif Kumal'ın vinçle Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarılan, sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen 16 ATB 289 plakalı SUV aracın da İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde adli bir ize rastlanmazken, lastiklerin taş kesiği sonucu patladığı belirlendi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber YorumlarıCarsambali:

Bu olayinda ustu kapatildi..Kizimiza yazik oldu..Arkadasina guvenip o ormana gitmesi dogru degildi..Ama tabiki bu kisinin ozgur iradesi..Arkadasininda gidip baska bir erkegi cagirmasi ve ardindan siddetli bir kavganin sonucu olarak kiz ya korktu yada ofkeyle kendine hakim olamadi ve arabasiyla kontrolu kaybedip gole girdi..!Ben yinede bunun bir cinayet oldugunu dusunuyorum..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

