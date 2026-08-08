Elbistan'da Kaybolan 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yapraklı Mahallesi'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmalarıyla sulama kanalında bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, 8 Ağustos 2026 saat 11.31’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapraklı Mahallesi’nde yaklaşık 2 yaşındaki çocuğun kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda çocuk, kaybolduğu yere yakın sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Platformu