Haberler

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin kız kardeşi Nesibe Cebeci, Beyaz Tv'de çalıştığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Kendisi de spiker olan Cebeci, "Yaklaşık 1 yıl önce 4,5 ay Ana Haber Spikeri olarak çalıştım. Birden Hande Sarıoğlu'nun benim yerime geleceğini söylediler ve yollar ayrıldı. Beyaz Tv'den sonra medya sektöründen soğudum ve uzaklaştım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci'nin kardeşinden açıklama geldi.

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Kendisi de spiker olan Nesibe Cebeci, Beyaz Tv'de çalıştığı iddialarını yalanladı. Cebeci, Hande Sarıoğlu göreve geldikten sonra kendisinin işten çıkarıldığını belirtti.

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

"HANDE SARIOĞLU BENİM YERİME GELİNCE YOLLAR AYRILDI"

Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sn.Özlem Gürses, Sözcü Tv ekranlarında benim Beyaz Tv'de spiker olduğumu söylediniz ama değilim…

Şu an Beyaz Tv'de çalışmıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce 4,5 ay Ana Haber Spikeri olarak çalıştım. BirdenHande Sarıoğlu'nun benim yerime geleceğini söylediler ve yollar ayrıldı. Beyaz Tv'den sonra medya sektöründen soğudum ve uzaklaştım.

Bu işsizlikte iki kardeş ekranlarda diyorsunuz…Beyaz Tv'den sonra hiç bir kanalda çalışmadım, hiç bir ekranda yer almadım. Bu kadar kolay teyit edebileceğiniz bu bilgiyi de yanlış aksettiniz. Size naçizane önerim bir ekip kurun ve bildiğinizi sandığınız bilgilerin doğruluğunu teyit edin. Bu yoğunlukta haliyle sizin vaktiniz olmuyordur. Sevgiler."

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Medya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ı karşısında hata yapmadı

Heyecan zirve yaptı! Arsenal, Ferdi'yi üzdü