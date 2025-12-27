Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Cebeci'nin kardeşinden açıklama geldi.

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Kendisi de spiker olan Nesibe Cebeci, Beyaz Tv'de çalıştığı iddialarını yalanladı. Cebeci, Hande Sarıoğlu göreve geldikten sonra kendisinin işten çıkarıldığını belirtti.

"HANDE SARIOĞLU BENİM YERİME GELİNCE YOLLAR AYRILDI"

Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sn.Özlem Gürses, Sözcü Tv ekranlarında benim Beyaz Tv'de spiker olduğumu söylediniz ama değilim…

Şu an Beyaz Tv'de çalışmıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce 4,5 ay Ana Haber Spikeri olarak çalıştım. BirdenHande Sarıoğlu'nun benim yerime geleceğini söylediler ve yollar ayrıldı. Beyaz Tv'den sonra medya sektöründen soğudum ve uzaklaştım.

Bu işsizlikte iki kardeş ekranlarda diyorsunuz…Beyaz Tv'den sonra hiç bir kanalda çalışmadım, hiç bir ekranda yer almadım. Bu kadar kolay teyit edebileceğiniz bu bilgiyi de yanlış aksettiniz. Size naçizane önerim bir ekip kurun ve bildiğinizi sandığınız bilgilerin doğruluğunu teyit edin. Bu yoğunlukta haliyle sizin vaktiniz olmuyordur. Sevgiler."