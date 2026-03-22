El konulan ehliyet nereden, nasıl geri alınır? Hangi durumlarda ehliyete el konulur?
Trafik kuralları, yalnızca düzeni sağlamak için değil, aynı zamanda can güvenliğini korumak için de hayati bir rol oynar. Bu kurallara uyulmaması durumunda uygulanan en ciddi yaptırımlardan biri ise ehliyete el koyma işlemidir. Pek çok sürücü bu sürecin detaylarını tam olarak bilmediği için mağduriyet yaşayabiliyor. Peki, hangi durumlarda ehliyete el konulur? El konulan ehliyet nasıl, nereden geri alınır? Detaylar...
HANGİ DURUMLARDA EHLİYETE EL KONULUR?
Ehliyete el koyma işlemi, sürücünün trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı durumlarda uygulanır. Bu kapsamda öne çıkan başlıca durumlar şunlardır:
1. Ceza Puanı Limitinin Aşılması
Trafik ihlalleri sonucunda verilen ceza puanları, belirli bir sınırı aştığında ehliyete el konulur.
Bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşılması durumunda:
- İlk aşımda 2 ay
- İkinci aşımda 4 ay + psiko-teknik değerlendirme
- Üçüncü aşımda süresiz el koyma uygulanır
2. Ölümlü Trafik Kazasına Karışmak
Ölüme sebebiyet veren kazalarda kusurlu bulunan sürücülerin ehliyetine 1 yıl süreyle el konulur.
3. Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanmak
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulur ve ayrıca para cezası uygulanır.
4. Aday Sürücü İhlalleri
İlk kez ehliyet alan sürücüler 2 yıl boyunca aday statüsündedir. Bu süreçte:
- 75 ceza puanı
- 3 kez kırmızı ışık ihlali
- 3 kez hız ihlali
- 3 kez emniyet kemeri ihlali
- 3 kez yayaya yol vermeme
- 21 promil ve üzeri alkol
- Ölümlü kazada asli kusur
gibi durumlar ehliyetin kalıcı olarak iptal edilmesine yol açar.
5. Ehliyet Süresinin Dolması
Ehliyetlerin geçerlilik süresi vardır. Süresi dolan belge yenilenmezse hem ceza uygulanır hem de ehliyete el konulur.
6. Sağlık Durumunun Uygun Olmaması
Sürücünün sağlık durumu araç kullanmaya engel olacak seviyedeyse ehliyete el konulur. Ancak uygun sağlık raporu ile geri alınabilir.
7. Hız Sınırının Tekrar Eden Şekilde Aşılması
Hız sınırının %30'dan fazla aşılması ve bunun bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması halinde ehliyete 1 yıl süreyle el konulur.
8. Alkollü Araç Kullanmak
0.50 promil üzeri alkol: 6 ay el koyma
5 yıl içinde tekrar: 2 yıl el koyma
Ticari araç sürücüleri için sınır: 0.20 promil
EL KONULAN EHLİYET NASIL GERİ ALINIR?
Ehliyeti geri alma süreci, el koyma nedenine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
- El koyma süresinin dolmuş olması
- Tüm trafik cezalarının ödenmesi
- Gerekliyse psiko-teknik değerlendirmeden geçilmesi
- Sağlık raporu alınması (isteniyorsa)
- "Trafik cezası borcu yoktur" belgesinin temin edilmesi
Özellikle tekrar eden ihlallerde, psikiyatri uzmanı denetimi de sürece dahil olabilir. Tüm şartlar sağlandığında sürücü belgesi iade edilir.
EL KONULAN EHLİYET NEREDEN GERİ ALINIR?
Ehliyetinizi geri almak için başvurmanız gereken yer oldukça nettir:
- Ehliyete el koyan trafik birimi
- Trafik denetleme şube müdürlüğü
- Başvuru sırasında:
- Dilekçe
- Ceza ödeme belgeleri
- Gerekli diğer evraklar
sunulmalıdır. Süre dolduktan sonra ek bir ücret ödenmeden ehliyet teslim alınabilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
EHLİYETE EL KOYMA İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Ehliyetinize haksız yere el konulduğunu düşünüyorsanız itiraz hakkınız bulunur. Bu süreç şu şekilde ilerler:
Sürücü belgesi geri alma tutanağı doldurulur, ilgili birime başvuru yapılır, inceleme sonucunda haklı bulunursanız ehliyet iade edilir. Bu süreçte belgelerin eksiksiz sunulması büyük önem taşır.
ALKOLDEN DOLAYI EL KONULAN EHLİYET NASIL GERİ ALINIR?
Alkol nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler için süreç daha hassastır. Geri alma şartları şunlardır:
- Belirlenen sürenin tamamlanması
- Para cezasının ödenmesi
- Tekrar eden ihlallerde psiko-teknik değerlendirme
- Gerekli durumlarda sağlık raporu
Özellikle ikinci ve sonraki ihlallerde süreç daha uzun ve detaylı olabilir.
EHLİYETİNE EL KONULAN KİŞİ TEKRAR EHLİYET ALABİLİR Mİ?
Evet, ancak bu durum el koyma nedenine bağlıdır.
- Süreli el koymalarda: Süre bitince ehliyet geri alınabilir
- Kalıcı iptallerde: Sürücü yeniden ehliyet almak zorundadır
Özellikle aday sürücüler için iptal durumunda süreç sıfırdan başlar.
EL KONULAN EHLİYET İPTAL EDİLİR Mİ?
Her el koyma işlemi iptal anlamına gelmez. İki farklı durum vardır:
- Geçici el koyma: Süre sonunda ehliyet geri verilir
- Kalıcı iptal: Ehliyet tamamen geçersiz olur ve yeniden alınması gerekir
Kalıcı iptaller genellikle ağır ihlaller ve aday sürücülük sürecinde gerçekleşir.