El konulan ehliyet nereden, nasıl geri alınır? Hangi durumlarda ehliyete el konulur?

Trafik güvenliği, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Bu nedenle sürücülerin kurallara uymaması durumunda uygulanan yaptırımların başında ehliyete el koyma işlemi geliyor. Ancak pek çok sürücü, hangi durumlarda ehliyetine el konulacağını ve bu sürecin nasıl ilerlediğini tam olarak bilmiyor. Peki, el konulan ehliyet nereden geri alınır? El konulan ehliyet nasıl geri alınır? Hangi durumlarda ehliyete el konulur? Detaylar haberimizde.

HANGİ DURUMLARDA EHLİYETE EL KONULUR?

Ehliyete el koyma işlemi, sürücünün trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı durumlarda uygulanır. Bu kapsamda öne çıkan başlıca durumlar şunlardır:

1. Ceza Puanı Limitinin Aşılması

Trafik ihlalleri sonucunda verilen ceza puanları, belirli bir sınırı aştığında ehliyete el konulur.

Bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşılması durumunda:

İlk aşımda 2 ay

İkinci aşımda 4 ay + psiko-teknik değerlendirme

Üçüncü aşımda süresiz el koyma uygulanır

2. Ölümlü Trafik Kazasına Karışmak

Ölüme sebebiyet veren kazalarda kusurlu bulunan sürücülerin ehliyetine 1 yıl süreyle el konulur.

3. Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanmak

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulur ve ayrıca para cezası uygulanır.

4. Aday Sürücü İhlalleri

İlk kez ehliyet alan sürücüler 2 yıl boyunca aday statüsündedir. Bu süreçte:

75 ceza puanı

3 kez kırmızı ışık ihlali

3 kez hız ihlali

3 kez emniyet kemeri ihlali

3 kez yayaya yol vermeme

21 promil ve üzeri alkol

Ölümlü kazada asli kusur

gibi durumlar ehliyetin kalıcı olarak iptal edilmesine yol açar.

5. Ehliyet Süresinin Dolması

Ehliyetlerin geçerlilik süresi vardır. Süresi dolan belge yenilenmezse hem ceza uygulanır hem de ehliyete el konulur.

6. Sağlık Durumunun Uygun Olmaması

Sürücünün sağlık durumu araç kullanmaya engel olacak seviyedeyse ehliyete el konulur. Ancak uygun sağlık raporu ile geri alınabilir.

7. Hız Sınırının Tekrar Eden Şekilde Aşılması

Hız sınırının %30'dan fazla aşılması ve bunun bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması halinde ehliyete 1 yıl süreyle el konulur.

8. Alkollü Araç Kullanmak

0.50 promil üzeri alkol: 6 ay el koyma

5 yıl içinde tekrar: 2 yıl el koyma

Ticari araç sürücüleri için sınır: 0.20 promil

EL KONULAN EHLİYET NASIL GERİ ALINIR?

Ehliyeti geri alma süreci, el koyma nedenine göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

El koyma süresinin dolmuş olması

Tüm trafik cezalarının ödenmesi

Gerekliyse psiko-teknik değerlendirmeden geçilmesi

Sağlık raporu alınması (isteniyorsa)

"Trafik cezası borcu yoktur" belgesinin temin edilmesi

Özellikle tekrar eden ihlallerde, psikiyatri uzmanı denetimi de sürece dahil olabilir. Tüm şartlar sağlandığında sürücü belgesi iade edilir.

EL KONULAN EHLİYET NEREDEN GERİ ALINIR?

Ehliyetinizi geri almak için başvurmanız gereken yer oldukça nettir:

Ehliyete el koyan trafik birimi

Trafik denetleme şube müdürlüğü

Başvuru sırasında:

Dilekçe

Ceza ödeme belgeleri

Gerekli diğer evraklar

sunulmalıdır. Süre dolduktan sonra ek bir ücret ödenmeden ehliyet teslim alınabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EHLİYETE EL KOYMA İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Ehliyetinize haksız yere el konulduğunu düşünüyorsanız itiraz hakkınız bulunur. Bu süreç şu şekilde ilerler:

Sürücü belgesi geri alma tutanağı doldurulur, ilgili birime başvuru yapılır, inceleme sonucunda haklı bulunursanız ehliyet iade edilir. Bu süreçte belgelerin eksiksiz sunulması büyük önem taşır.

ALKOLDEN DOLAYI EL KONULAN EHLİYET NASIL GERİ ALINIR?

Alkol nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler için süreç daha hassastır. Geri alma şartları şunlardır:

Belirlenen sürenin tamamlanması

Para cezasının ödenmesi

Tekrar eden ihlallerde psiko-teknik değerlendirme

Gerekli durumlarda sağlık raporu

Özellikle ikinci ve sonraki ihlallerde süreç daha uzun ve detaylı olabilir.

EHLİYETİNE EL KONULAN KİŞİ TEKRAR EHLİYET ALABİLİR Mİ?

Evet, ancak bu durum el koyma nedenine bağlıdır.

Süreli el koymalarda: Süre bitince ehliyet geri alınabilir

Kalıcı iptallerde: Sürücü yeniden ehliyet almak zorundadır

Özellikle aday sürücüler için iptal durumunda süreç sıfırdan başlar.

EL KONULAN EHLİYET İPTAL EDİLİR Mİ?

Her el koyma işlemi iptal anlamına gelmez. İki farklı durum vardır:

Geçici el koyma: Süre sonunda ehliyet geri verilir

Kalıcı iptal: Ehliyet tamamen geçersiz olur ve yeniden alınması gerekir

Kalıcı iptaller genellikle ağır ihlaller ve aday sürücülük sürecinde gerçekleşir.