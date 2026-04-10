Ekrem Teymur’dan dijital habercilik vurgusu: Yerel medya var olmaya devam edecek

Mardin’de gerçekleştirilen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, medya sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi. Programın moderatörlüğünü üstlenen Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, yaptığı değerlendirmelerde yerel gazeteciliğin önemine vurgu yaparken, dijitalleşme sürecinde haberciliğin özünün korunması gerektiğini ifade etti. Çalıştayda medya sektörünün dönüşümü ve geleceği kapsamlı şekilde ele alındı.

EKREM TEYMUR: YEREL GAZETECİLİK MEDYANIN OMURGASIDIR

Ekrem Teymur, konuşmasında organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek yerel gazetecilerin bir araya gelmesinin büyük anlam taşıdığını belirtti. Büyük medya kuruluşlarının ve dijital platformların etkisinin arttığı bir dönemde, sahada haberi üreten yerel gazetecilerin medya sektörünün temelini oluşturduğunu ifade etti. Teymur, yerel basının güçlü yapısıyla gelecekte de varlığını sürdüreceğini vurguladı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM HABERCİLİĞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

Teymur, dijital haberciliğin geçmişten bugüne önemli değişimler geçirdiğini belirterek, teknolojinin haber üretim süreçlerini köklü şekilde dönüştürdüğünü dile getirdi. Dijitalleşmenin hem içerik üretimini hem de haberin okuyucuya ulaşma biçimini değiştirdiğini ifade eden Teymur, bu dönüşümün medya sektörü için yeni fırsatlar kadar riskler de barındırdığını söyledi.

HABERCİLİĞİN ÖZÜ KORUNMALI MESAJI

Çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmelerde, dijital dönüşüm sürecinde haberciliğin temel ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Teymur, hızlı değişen medya ortamında doğruluk, etik ve güvenilirliğin ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Programda, sektör temsilcileriyle birlikte dijitalleşmenin getirdiği riskler ve çözüm yolları ele alınarak, medya sektörünün geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi.

Haber: Hüseyin Zorkun