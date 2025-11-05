Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'casusluk' soruşturmalarından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

3 SAAT SÜRDÜ

'Şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye başlayan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

SELİM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Hırvatistan'da 'Tectum Investment D.O.O.' isimli inşaat şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Selim İmamoğlu, yurtd ışında sahibi olduğu firmanın inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'de ise henüz faaliyete geçmemiş 'Seku Yatçılık' adlı bir şirketi bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, MASAK tarafından tespit edilen ve ailesinden gelen para transferlerine ilişkin soruya da yanıt verdi. Basında yer alan '637 bin Euro gönderildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, "Hırvatistan'a gönderdiğim miktar 388 bin 303 Euro'dur. Gerekirse swift dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz" dedi.

"İHTİYACIM OLAN MEBLAĞI ANNEM VE DEDEM SAĞLADI"

İmamoğlu, Hırvatistan'daki şirketi kurma amacını ise "Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin 40 yıllık inşaat geleneğini uluslararası alana taşımak istedim. Hırvatistan'da yatırım kararı aldım. İhtiyacım olan meblağı annem ve dedem sağladı" diyerek açıkladı.

"SUÇ GELİRİ OLDUĞU İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

İmamoğlu ifadesinin devamında ise MASAK'ın iddia ettiği bazı hesap hareketlerinin 'mükerrer ve gerçeği yansıtmadığını' da dile getirdi. Tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Selim İmamoğlu, "Yukarıda benim de belirttiğim gibi çift işlem konusu savcılığın yaptığı incelemeyle örtüşmektedir. Bu yanlışında düzeltilmesini talep ediyorum. İnşaat işi yapan bir ailenin 3. Nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum" dedi.

"PARAYI NEREDEN TEMİN ETTİKLERİNİ BİLMİYORUM"

İmamoğlu, "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir şüphe duymamı gerektirecek bir şey yoktur. Şunu söyleyebilirim ki dedem Hasan İMAMOĞLU en az 40 senelik bir tüccarlık geçmişi vardır. Birçok sektörde bireysel çabaları ile ailemiz adına elde ettiği birikimler vardır. Annemin de aynı şekilde hem kendini hem de ailemizi korumak ve güvence altına almak adına yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu paraların kaynağı buradan gelmektedir. Bu nedenle şüphe edilmesi gereken bir durum veya hal yoktur" ifadelerini kullandı.

772 BİN LİRALIK TEKNE

Üzerine kayıtlı olan 6,5 metre uzunluğundaki 'LUDİO' isimli teknenin babası Ekrem İmamoğlu'ndan gelen parayla aldığını söyleyen İmamoğlu, babası Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin lira tutarındaki transfer işleminin iki ayrı kişiye transfer edilmesi işleminin sorulması üzerine, "LUDİO isimli teknemin önceki sahipleri Berkan AKSU ve Sertaç SÜRMELİ isimli şahıslardır. Ben bu tekneyi bu şahıslardan satın aldım. Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur" dedi.