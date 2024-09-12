Ekrem İmamoğlu ne mezunu, hangi okulu okudu, Kıbrıs'ta hangi üniversitede hangi bölümü okudu?

Gazeteci Erdem Atay, Veryansın TV'de Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Açıklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu ne mezunu, hangi okulu okudu, Kıbrıs'ta hangi üniversitede hangi bölümü okudu, edildi.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMASI SAHTE Mİ, GERÇEK Mİ?

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Atay, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu belirtip şunları söyledi: "İmamoğlu Kıbrıs'ta okudu. Orayı kazandı. Oradan başka bir Kıbrıs Üniversitesi'ne geçti. Sene 1987. İmamoğlu gitti, bambaşka bir bölümde okurken İstanbul Üniversitesi'ne geçti. Hem dikey hem yatay geçiş yapamazsın. Kıbrıs'ta Girne Amerikan'da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış.

Daha önemli bir şey var; o dönem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Girne Amerikan Üniversitesi'ni onaylamıyor. YÖK onaylı değil. Sen yatay veya dikey geçiş yapamazsın bu üniversitelere. ÖYS'den aldığın puanla Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne gidemezsin.

Bir sahtekarlık var diyorum. İstanbul Üniversitesi'ne kayıtları ortada, bana yatay ve dikey geçişin evrağını çıkarsınlar. Kıbrıs Üniversiteleri YÖK denkliğine 1993'te geçti. Erdoğan'a söylediğiniz lafları yutun. Sizin cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz adamın diploması sahte." dedi.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızdan yayınlanacaktır.

EKREM İMAMOĞLU ÖZGEÇMİŞİNDE ŞU BİLGİLERE YER VERİYOR

1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdum. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde önce lisans, ardından yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Aktif siyaset hayatıma 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak başladım. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %50,8 oy oranıyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim.

2019 yerel seçimlerinde önce 31 Mart'ta ve ardından 23 Haziran'da iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildim. Yenilenen seçimde oyların %54,21'ini almam sonucu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatamı alarak göreve başladım. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde oyların %51,14'ünü alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim.

5 Haziran 2024 tarihinde yapılan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 6. Başkanı oldum.

Çocukluğum yemyeşil doğası, hırçın denizi ve taş sokaklarıyla Trabzon'da geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdım. KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptım ve 1994 yılında mezun oldum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldım.

Bir yandan üniversite eğitimimi sürdürürken bir yandan İstanbul'un zengin kültürü, köklü tarihi, sıcakkanlı insanları, tiyatro salonları, restoranları müzeleri, sokakları ile tanıştım. Tanıdıkça İstanbul'a olan hayranlığım arttı, tıpkı doğduğum kent Trabzon'la olduğu gibi İstanbul'la da sıkı bir bağ kurdum. Çok net olarak ifade edebilirim ki, İstanbul benim ufkumu genişletti.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladım. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım.

1994 yılı hayatım için bir dönüm noktasıydı. Eşim Dilek ile bu tarihte tanıştım. Eşim Dilek Kaya İmamoğlu ile 1995 yılında evlendik. 1997'de ilk oğlumuz Mehmet Selim, 2005'te ortanca çocuğumuz Semih ve 2011'de kızımız Beren dünyaya geldi.

Spora hep çok büyük bir ilgim oldu. İlkokul yıllarında hentbol ile başladığım spora futbol ile devam ettim. Kaleciydim. Trabzon Lisesi takımında ve KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nde oynadım. Sporla bağımı hiç koparmadım. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptım.

Aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak başladım. 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Aynı yıl CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na seçildim.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldum. Yüzde 50,83 oy ile Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oldum.

31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın itirazları neticesiyle gerçekleştirilen yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 Nisan 2019 tarihinde mazbatamı alarak göreve başladım. YSK'nın 6 Mayıs 2019 tarihinde aldığı kararla mazbatam iptal edildi ve 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilendi.23 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde oyların %54,21'ini alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatamı alarak göreve başladım.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde oyların %51,14'ünü alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim.

5 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 6. Başkanı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığının ikinci döneminde de kadim İstanbul şehrine ve 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet sunmanın onurunu yaşıyorum.