İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan dava ile gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ekrem İmamoğlu diploma davasına katıldı mı, savunma yaptı mı? Ekrem İmamoğlu diploma davasına neden katılmak istemedi? Dava sürecine dair detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASINA KATILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasına katıldı mı? Bu soru, kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan konuların başında geliyor. Diploma davasının seyri, İmamoğlu'nun duruşmaya katılımı ve sürecin ilerleyişi hakkında kapsamlı bir analiz yapacağız.

İmamoğlu, diploma sahteciliği iddiası nedeniyle yürütülen yasal sürecin ilk duruşmasında, mahkeme heyetinin talimatıyla salona getirildi. Ancak, bu katılım gönüllü olmaktan ziyade zorunlu bir mahiyet taşıdı. İlk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava 20 Ekim 2024 tarihine ertelenmişti. İmamoğlu ve avukatları, duruşmalara katılmak istememesiyle dikkat çekmiş, bu durum mahkeme heyetinin müdahalesini gerektirmişti.

EKREM İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan dava sürecinde, İmamoğlu savunma yaptı mı sorusu merak konusu oldu. İlk duruşmada savunma yapma imkânı sınırlı kalan İmamoğlu'nun, resmi savunması duruşmaların ilerleyen safhalarında bekleniyor.

Yasal prosedürler kapsamında, İmamoğlu'nun avukatları ve vekilleri tarafından çeşitli hukuki argümanlar sunulurken, İmamoğlu'nun doğrudan yaptığı açıklamalar sınırlı kaldı. Savunma metinlerinin ve delillerin toplanması süreci devam ediyor. Bu aşamada, İmamoğlu'nun duruşmada aktif olarak savunma yapmaktan kaçınması, hukuki stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, savunma hakkı çerçevesinde duruşmaya katılım zorunluluğu hakim tarafından sağlandı.

Diploma davası kapsamında savcılık tarafından yapılan iddialar arasında, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edildiği ve bu diplomanın sahte olduğu yönünde ciddi suçlamalar yer aldı. CİMER'e yapılan başvuru ve ardından savcılığa sunulan şikayet dilekçesi, dava sürecini hızlandırdı.

Hakim, mahkeme sürecinin sağlıklı yürütülmesi için İmamoğlu'nun duruşmaya zorunlu olarak getirilmesine karar verdi.

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMAYA NEDEN KATILMAK İSTEMEDİ?

İmamoğlu'nun diploma davasındaki duruşmaya katılmama tercihi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ekrem İmamoğlu duruşmaya neden katılmak istemedi?

Öncelikle, siyasi ve hukuki baskıların yoğun olduğu bir süreçte, İmamoğlu'nun duruşmalara katılmama kararının stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor. İddiaların ağır olması, kamuoyunda yaratılan olumsuz algı ve siyasi yıpranma endişesi, İmamoğlu'nun duruşmaya mesafeli yaklaşmasının başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, tutukluluk süreci ve psikolojik etkilerinin de duruşmalara katılım konusunda tereddüt yaratması muhtemeldir. Bununla birlikte, mahkeme heyetinin talebiyle zorla getirildiği duruşmada İmamoğlu'nun savunma yapmaya hazır olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu.