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EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir?

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EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? EKPSS sonuç ekranı merakla bekleniyor. EKPSS sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Ayrıca, EKPSS sonucunun nasıl öğrenileceği konusu da adaylar için önem taşıyor. EKPSS sonuçlarını öğrenmek için belirtilen tarih ve saati takip etmek gerekiyor.

Ekpss sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili olarak gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrilmiş durumda. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67, lisans grubunda 22 bin 95 ve ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımıyla 28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar ve velileri, "Ekpss sınav sonuçları açıklandı mı, bugün duyurulacak mı" sorularına yanıt arıyor. EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

EKPSS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) açıklanacak.

EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Adaylar, sonuçların açıklanmasından önce 06-21 Mayıs tarihleri arasında kura başvurularını gerçekleştirmişti. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir?

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

EKPSS SONUÇ EKRANI! EKPSS saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? EKPSS sonucu nasıl öğrenilir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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