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EKPSS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama

EKPSS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama
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EKPSS 2025 tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları, adaylar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar ve EKPSS sorgulama ekranı…

Ekpss 2025 tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ederken tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, ÖSYM tarafından açıklanacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları nerede yayınlanacak? İşte, merak edilen detaylar ve sonuç sorgulama ekranı…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların heyecanla beklediği tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya atanacak 1830 engelli vatandaşın yerleştirme sonuçları geçtiğimiz saatlerde belli oldu. 2024 Şubat ayında duyurulan EKPSS tercih sonuçları, bu yıl 12 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından kamuoyuna ilan edildi.

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EKPSS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:

  • ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle giriş yapın.
  • "Sonuçlar" sekmesinden EKPSS 2025 Tercih Sonuçları bağlantısına tıklayın.
  • Yerleştirme sonuçlarınızı detaylı olarak görüntüleyin ve belgenizin çıktısını alın.

EKPSS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulamaEKPSS tercih sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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