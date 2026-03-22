Trafikte ehliyetsiz araç kullanma cezası, günümüzde en sık karşılaşılan trafik ihlallerinden biridir. Genellikle 18 yaşından küçüklerin araç kullanması, ehliyet taşımama veya ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması gibi farklı nedenlerden kaynaklanır. 2026 yılı itibarıyla bu ihlale uygulanan cezalar, sürücünün yaşına, araç tipine ve ehliyet durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar 2026? Yetersiz ehliyet cezası ne kadar? Detaylar haberimizde…

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR 2026?

36/3-a

Ceza Tanımı: Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak (sürücülere ve kullandıranlara uygulanır)

Ceza Tutarı: 40.000 TL

36/3-b

Ceza Tanımı: Mahkemelerce veya yetkili kurumlarca sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak (sürücülere ve kullandıranlara uygulanır)

Ceza Tutarı: 200.000 TL

36/3-c

Ceza Tanımı: Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak (sürücülere ve kullandıranlara uygulanır)

Ceza Tutarı: 200.000 TL

39/2

Ceza Tanımı: Sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan araç kullanmak (yetersiz ehliyet) (sürücülere ve kullandıranlara uygulanır)

Ceza Tutarı: 11.629 TL

39/3

Ceza Tanımı: Geçerlilik süresi dolmuş ehliyet ile motorlu araç kullanmak (sürücülere uygulanır)

Ceza Tutarı: 4.712 TL

39/4

Ceza Tanımı: Yurt dışından alınan sürücü belgesi ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı araç kullanmak (sürücülere uygulanır)

Ceza Tutarı: 4.712 TL

42/11

Ceza Tanımı: Sürücü sertifikasını, sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak (sürücülere ve araç sahiplerine uygulanır)

Ceza Tutarı: 11.629 TL

44/1-b

Ceza Tanımı: Sürücü sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmak (sadece sürücülere uygulanır)

Ceza Tutarı: 2.719 TL

Trafik idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Bazı ihlallerde ceza sadece sürücüye değil, araç sahibine de uygulanabilir.

YETERSİZ EHLİYET CEZASI NE KADAR?

Yetersiz ehliyet cezası, sürücünün sahip olduğu ehliyet sınıfına uygun olmayan araçları kullanması durumunda uygulanır. Örneğin B sınıfı ehliyeti olan bir sürücü minibüs veya kamyonet kullanırsa bu cezaya tabi olur.

2026 yılı itibarıyla yetersiz ehliyet cezası 11.629 TL olarak belirlenmiştir. Ceza, e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla ödenebilir. Her yıl ceza miktarı değişiklik gösterebildiği için güncel tutarlar mutlaka kontrol edilmelidir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NASIL ÖDENİR?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2026 yılında hem online hem de fiziki yöntemlerle ödenebilir:

e-Devlet Üzerinden Ödeme: 'Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme' sayfası üzerinden ödeme yapılabilir.

İnternet Bankacılığı: Banka hesapları üzerinden hızlı ödeme imkânı vardır.

PTT ve Vergi Dairesi: Şubeler aracılığıyla kişisel ödeme yapılabilir.

Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanmaktadır.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek mümkündür. İtiraz süresi, cezanın tebliğinden itibaren 15 gündür. İtiraz süreci için:

Ceza tutanağı ve tarih bilgilerini içeren bir dilekçe hazırlayın.

İşlemin yapıldığı bölgedeki Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurun.

Cezanın haksız olduğuna dair gerekçeleri ve kanıtları dilekçede belirtin.

İtirazın kabul edilmesi durumunda ceza iptal edilebilir veya yeniden değerlendirilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINI TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, mali durumunuza göre taksitlendirilebilir:

Peşin Ödeme: Tebliğden sonra 1 ay içinde peşin ödemede %25 indirim uygulanır.

Taksitli Ödeme: 4 taksit şeklinde ödeme yapılabilir ve ilk taksit tebliğden sonraki 1 ay içinde ödenmelidir.

e-Devlet ve GİB Portalı: Borç yapılandırma bölümünden 36 aya varan taksitlendirme seçenekleri mevcuttur.

Bu sayede sürücüler, ceza ödemelerini kendi bütçelerine göre planlayabilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI TEKRARLANIRSA NE OLUR?

Ehliyetsiz araç kullanma tekrarlanırsa uygulanacak yaptırımlar daha ciddi hale gelir:

Para cezası katlanır.

Araç bağlama işlemi yapılabilir.

Sürücü belgesi geçici süreyle askıya alınabilir.

Trafikten men cezası veya hapis cezası uygulanabilir.

Bu nedenle sürücüler, ilk ihlalde bile dikkatli olmalı ve yasal gereklilikleri yerine getirmelidir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINDA ARABA BAĞLANIR MI?

Ehliyetsiz araç kullanımı sırasında araç sürücünün kendi aracı değilse, araç bağlama cezası uygulanabilir. Araç bağlama, tekrarlayan ihlaller veya tehlikeli sürüş durumlarında da gündeme gelebilir.

18 YAŞ ALTI EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI SİCİLE İŞLER Mİ?

18 yaş altı sürücülerin ehliyetsiz araç kullanması genellikle para cezası ile sonuçlanır. Ancak kazaya karışılması veya tekrar eden ihlaller durumunda adli sicil kaydına işleme yapılabilir. Bu nedenle genç sürücüler için ihlalin ciddi sonuçları olabilir.

EHLİYET CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ehliyet cezası ödenmediği takdirde:

İcra ve haciz süreçleri başlatılır.

Gelecekteki araç işlemleri ve trafik cezalarında sorun yaşanabilir.

Cezanın katlanması veya ek yaptırımlar gündeme gelir.

Bu nedenle cezaların süresi içerisinde ödenmesi önemlidir.

2 KERE EHLİYETSİZ YAKALANINCA NE OLUR?

Ehliyetsiz araç kullanma durumu ikinci kez tespit edildiğinde:

Her ihlal için ayrı idari para cezası uygulanır.

Araç bağlama ve sürücü belgesine geçici el koyma ihtimali artar.

Tekrar eden ihlaller, sürücüler için daha ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurur.

3 KERE EHLİYETSİZ YAKALANINCA NE OLUR?

Üçüncü kez ehliyetsiz yakalanan sürücüler için:

Her ihlal için ayrı idari ceza uygulanır.

Araç bağlama ve trafikten men işlemleri devreye girebilir.

Adli yaptırımlar ve hapis cezası gündeme gelebilir.

Bu nedenle tekrar eden ihlaller ciddi risk oluşturur ve sürücülerin tüm belgelerini eksiksiz taşıması gerekir.