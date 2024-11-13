Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme ücretine zam geldi mi? Buna göre, hala ehliyetini yenilemeyenler, ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve ehliyet yenileme son tarihi ne zamana kadar merak ediyor. Eski tip ehliyeti olanlar yılbaşına kadar olan ehliyet yenileme süreci için randevu bulmakta zorlanıyor. Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar? Ehliyet yenileme kaç günde gelir? Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, "A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, "B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, "B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz.

Sağlık raporu almadan önce e-Devlet'e girerek "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurup onaylamanız gerekiyor. Aksi halde sağlık kuruluşunda bu formu doldurmak için de ekstra bekletiliyorsunuz.

YENİ TİP EHLİYETİ YANINIZDA BULUNDURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Ehliyetinizi yeniledikten sonra yine Nüfus İdaresi'ne giderek ehliyetinizi çipli kimliğinizle eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ehliyeti yanınızda bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.