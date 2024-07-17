Efes Antik Kenti nerede, hangi ilde? Efes Antik Kenti neden ünlü?

Efes Antik Kenti'nin nerede olduğu merak ediliyor. Tarih öncesi çağlardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Efes, özellikle Roma döneminde önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi olmuştur. Efes Antik Kenti, tarihi ve kültürel zenginlikleri nedeniyle ünlüdür. Peki, Efes Antik Kenti nerede, hangi ilde? Efes Antik Kenti neden ünlü? Daha fazlası haberimizde!

EFES ANTİK KENTİ NEREDE?

Efes Antik Kenti, Türkiye'nin batısında, İzmir iline bağlı Selçuk ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

EFES ANTİK KENTİ NEDEN ÜNLÜ?

Efes, MÖ 10. yüzyıla kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir. İyonya döneminden Roma İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyetin izlerini taşır.

Antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan bu yapı, mimarisi ve tarihi değeri ile dikkat çeker.

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, burada yer alır. Ne yazık ki, bu yapıdan günümüze çok az kalıntı ulaşmıştır.

Yaklaşık 25,000 kişilik kapasitesiyle antik dünyanın en büyük açık hava tiyatrolarından biridir.

Antik dönemde kullanılan, üzerinde önemli yapılar bulunan ana caddelerden biridir. Aynı zamanda Efes, Hristiyanlık tarihi için de önemlidir. Meryem Ana Evi ve Aziz Yuhanna Bazilikası gibi dini yapılar bulunmaktadır.