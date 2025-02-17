Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

Taksici, trafikte yaptığıyla pes dedirtti! Kesilen ceza da şaka gibi

Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Edirne'de okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Edirne Valiliği'nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren ülkemizin soğuk ve yağışlı hava etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

10 ŞUBAT SALI Edirne OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat Salı günü için Edirne Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Edirne HAVA DURUMU

Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


METEOROLOJİ UYARDI
Genel Durum

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın Ülkemiz genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bolu ve Karabük'ün Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğinden başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz (Zonguldak Kastamonu arası) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (17.02.2025 Salı) öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'nın Kuzey ve Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara :-8

İstanbul :-1

İzmir :1

Konya :-8

Antalya :3

Bolu :-10

Samsun :-3

Trabzon :-2

Erzurum :-20

Diyarbakır :-5

Edirne okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Şubat Salı Edirne okul yok mu (Edirne Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
img

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
img

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! İkinci yarıda peş peşe goller

İkinci yarı peş peşe gollerle başladı
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.