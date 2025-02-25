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Edip Akbayram'ın kızı ne paylaştı? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ne dedi?

Edip Akbayram'ın kızı ne paylaştı? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ne dedi?
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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakımda tedavi görmesi, hayranlarını olduğu kadar ailesini de derinden etkiledi. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla merak konusu oldu. Peki, Edip Akbayram'ın kızı ne paylaştı? Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ne dedi? İşte, detaylar…

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakımda tedavi görmesi, hayranlarını olduğu kadar ailesini de derinden sarsarken, gelişmeler büyük bir merak konusu oldu. Sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, kızı Türkü Akbayram da sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımıyla dikkat çekti. Peki, Türkü Akbayram ne söyledi? Türkü Akbayram babası Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında ne dedi? İşte, merak edilen detaylar…

EDİP AKBAYRAM'IN KIZI TÜRKÜ AKBAYRAM NE PAYLAŞTI?

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Edip Akbayram, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınmasıyla hayranlarını endişelendirdi. Sanat dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, babasıyla ilgili içten duygularını ve özlemini dile getiren Türkü Akbayram'ın mesajı, kısa süre içerisinde hızla yayılarak sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Edip Akbayram'ın kızı ne paylaştı? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ne dedi?Edip Akbayram ve kızı Türkü Akbayram

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sırasında "Seni çok özledim baba… Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Eşi Ayten Akbayram ise yaptığı açıklamalar sırasında "Hâlâ yoğun bakımda. Doktorları iyiye gidiyor diyor, iyi olacak inşallah." şeklinde konuştu. Hayranları, Edip Akbayram'ın sağlık durumundaki gelişmeleri merakla takip ederken, sanat dünyasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Edip Akbayram'ın kızı ne paylaştı? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ne dedi?Edip Akbayram sağlık durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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