Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Birçok kişi Ecem Toplar kimdir? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Ecem Toplar kimdir? Ecem Toplar kaç yaşında, nereli? Ecem Toplar'ın kariyeri ve hayatı!

ECEM TOPLAR KİMDİR?

BengüTürk TV'de "Hariciye" programının editörü olan Ecem Toplar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi mezunudur. Aslen Malatyalı olan Ecem Toplar 30 yaşındadır. Kariyerine gazeteci olarak başlayan Toplar Milliyet gazetesinde Diplomasi Muhabiri olarak görev yapmıştır ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine de katılmıştır.

BengüTürk TV'de haber programı sunuculuğu yapmaktadır.

ÖMER ÇELİK VE ECEM TOPLAR EVLENİYOR MU?

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Ecem Toplar

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