Ece Ronay kimdir? Fenomen Ece Ronay kaç yaşında, nereli, kariyer?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Ece Ronay, hem eğlenceli tarzı hem de müzik projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcılığa adım attıktan sonra dijital platformlarda büyük bir çıkış yakalayan Ronay, son dönemde iş dünyasına da yönelerek kendi markasını kurdu. Ece Ronay ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı kimliğiyle tanınan, son yıllarda Türkiye'de özellikle genç kitleler arasında oldukça popüler hâle gelen bir isimdir. Asıl adı Ece Ronay Bilir olan sanatçı, 17 Kasım 1991 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir.

Sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve YouTube'da yayınladığı eğlenceli ve dikkat çekici videolarla büyük bir takipçi kitlesi elde etmiştir. Mizahi tarzı ve doğal tavırlarıyla öne çıkan Ece Ronay, zamanla sosyal medya fenomenliğinden müzik dünyasına geçiş yapmış, yayımladığı şarkılarla adını daha geniş bir kitleye duyurmuştur.

Sadece müzikle sınırlı kalmayan Ronay, sosyal medya kariyerinin yanı sıra son dönemde güzellik ve kişisel bakım sektörüne de adım atmış ve kendi güzellik merkezini açmıştır. Hem sanat hem de iş dünyasında aktif bir figür olarak öne çıkmaktadır.

ECE RONAY KAÇ YAŞINDA?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem sosyal medyada hem de müzik kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Sosyal medyadaki aktifliği ve geniş takipçi kitlesi, onu Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri hâline getirmiştir.

ECE RONAY NERELİ?

Ece Ronay, Diyarbakır doğumludur. Ancak üniversite eğitimi ve kariyeri boyunca farklı şehirlerde yaşamıştır. Sosyal medya kariyeriyle birlikte İstanbul'da da uzun süre vakit geçirmiş, projelerini büyük ölçüde burada sürdürmüştür. Hem doğup büyüdüğü memleketi Diyarbakır'la olan bağını koparmamış hem de büyük şehirdeki iş ve kariyer fırsatlarını değerlendirmiştir.

ECE RONAY'IN KARİYERİ

Ece Ronay'ın kariyeri, sosyal medya platformlarında içerik üreticiliği ile başlamıştır. Özellikle TikTok'ta paylaştığı eğlenceli videolarla tanınmaya başlamış ve kısa sürede viral olmuştur. Bu sosyal medya başarısı, onu müzik dünyasına yönlendirmiştir.

Müzik kariyerinde ilk büyük çıkışını "Karpuz" adlı şarkısıyla yapmış ve bu parça geniş kitlelerce dinlenmiştir. Ardından "Şiki Şiki", "Hıyar", "Sevesim" ve "Baba Yorgun" gibi eğlenceli ve mizahi yönü güçlü şarkılarla adından söz ettirmiştir. Şarkıları, sosyal medya trendlerine uygun yapısıyla gençler arasında hızla yayılmıştır.

Ronay, yalnızca müzikle yetinmeyip güzellik sektörüne de giriş yapmıştır. Kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açarak iş dünyasında da aktif bir rol üstlenmiştir. Sosyal medya fenomenliğinden iş kadını kimliğine uzanan bu yolculuk, onun kariyerinde ne denli çeşitli alanlarda başarılı olabileceğini göstermektedir.