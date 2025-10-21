Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Işıl" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem, oyunculuk kariyeri ve sahne geçmişiyle merak konusu oldu. Opera eğitimi alarak sanat dünyasına adım atan İrtem'in yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, tiyatro, dizi ve opera alanlarında eğitim almış, çok yönlü bir oyuncudur. 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Henüz ilkokul yıllarında sahneyle tanışan İrtem, yazdığı skeçlerle okul piyeslerinde sahne alarak oyunculuğa erken yaşta ilgi duymaya başlamıştır. Bununla birlikte küçük yaşlardan itibaren lisanslı olarak koşuculukla ilgilenmiştir.

Sanat eğitimine İzmir'de başlayan İrtem, 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden üçüncülük derecesiyle mezun olmuştur. Eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalışmıştır. Bunlar arasında soprano Aytül Büyüksaraç, tenor Levent Gündüz, mezzosoprano Anna Chubuchenko, Paolo Susanni, Esra Mamaç gibi önemli isimler bulunmaktadır.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa ağırlık veren Ece İrtem, İstanbul'a taşındıktan sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Burada Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden dersler alarak sahne tecrübesini geliştirmiştir.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDA?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

ECE İRTEM NERELİ?

Başarılı oyuncu Ece İrtem, Sivaslıdır. 14 Haziran 1991'de Sivas'ta doğmuş, eğitim hayatına ve sanat kariyerine farklı şehirlerde devam etmiştir.

ECE İRTEM'İN KARİYERİ

Ece İrtem'in kariyeri hem sahne hem ekranla iç içe şekillenmiştir. Eğitiminin ilk adımlarını müzik ve sahne sanatları alanında atan İrtem, opera eğitimi sayesinde güçlü bir ses ve sahne disiplini kazanmıştır. Daha sonra rotasını dizi ve televizyon projelerine çevirerek oyunculuk alanında da aktif hale gelmiştir.

İrtem; Şeref Meselesi, Paramparça, Kertenkele, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve Zengo gibi çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer almıştır. Her projede farklı karakterleri canlandırarak geniş bir oyunculuk yelpazesi sunmuş ve izleyici karşısında başarılı performanslar sergilemiştir.

Son dönemde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle adından yeniden söz ettirmektedir. Opera kökenli bir sanatçı olması, oyunculuk performansına ses ve beden kullanımı açısından derinlik katmakta; bu yönüyle dikkat çekmektedir.