Yurtdışında takdir toplayan ve Türkiye'de merakla beklenen film 'Kuru Otlar Üstüne' vizyona girdiği günden beri sosyal medyanın gündemini oluşturuyor. Chicago Film Festivali'nde ödül alan Ece Bağcı biyografisi, filmleri ve dizileri neler? Merak ediliyor. Peki, Ece Bağcı Kuru Otlar Üstüne kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ece Bağcı'nın gösterdiği performansın ardından hayranlarının merakla araştırdığı konular bulunuyor. Peki, Ece Bağcı Kuru Otlar Üstüne kimdir, kaç yaşında, nereli? Chicago Film Festivali'nde ödül alan Ece Bağcı biyografisi, filmleri ve dizileri neler? İşte detaylar…

ECE BAĞCI KURU OTLAR ÜSTÜNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ece Bağcı, Kuru Otlar Üstüne adlı filmde sergilediği etkileyici performansla tanındı ve bu performansıyla 59. Chicago Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazandı.

2007 yılında doğan Ece Bağcı, oyunculuğa tutkusuyla tiyatro sahnelerinde adım attı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı ve "Romeo ve Juliet," "İnsan Çağı," "Troyalı Kadınlar" gibi önemli oyunlarda sahne deneyimi kazandı. Ece Bağcı'nın sinema kariyeri ise "Kuru Otlar Üstüne" adlı filmle başladı, ve bu deneyimle oyunculuk yeteneğini daha geniş kitlelere sergileme fırsatı buldu.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Suçlamadan adını temize çıkarmaya çalışırken köy kurallarına uyma zorluğuyla karşı karşıya kalır. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca da işler değişir.