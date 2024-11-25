Ebru Baki, ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Sözcü TV'den ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ünlü sunucu ve gazeteci Ebru Baki'nin Sözcü TV'de neden olmadığı araştırılıyor. Ebru Baki'nin açıklaması ve Sözcü TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Sözcü TV'den ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Baki Instagram hesabından, "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileği ile" şeklinde bir açıklama yaptı.

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