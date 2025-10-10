Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kaç yaşında, nereli TV100'den ayrıldı mı?

Ekonomi dünyasının tanınan sesi Ebru Baki, TV100 ekranlarındaki programı ani bir kararla sonlandırıldı. Bu karar, medya çevrelerinde ve izleyicilerde pek çok soru işareti yarattı. Ebru Baki'nin bundan sonraki yolculuğu nasıl şekillenecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, 13 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yaparak gazetecilik kariyerine ilk adımını atmıştır.

Medya kariyerine televizyon dünyasında devam eden Baki, CNN Türk ekranlarında ekonomi haberleri sunarak tanınmıştır. Burada "Parametre" ve "Ebru ile Pazarlık" gibi programları sunmuş, ekonomi alanındaki yorumları ve analizleriyle dikkat çekmiştir.

2018 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra Habertürk TV'ye transfer olmuş, burada "Para Gündem" programını sunmuş ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü olarak görev yapmıştır. Mayıs 2023'te Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki, ardından Sözcü TV ile anlaşmış ve "Ebru Baki ile Para Politika" programını sunmaya başlamıştır. Türkiye'nin önde gelen ekonomi gazetecilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

EBRU BAKİ KAÇ YAŞINDA?

Ebru Baki, 13 Aralık 1975 doğumlu olduğuna göre, Ekim 2025 itibarıyla 49 yaşındadır. Aralık ayında 50 yaşına girecektir.

EBRU BAKİ NERELİ?

Ebru Baki, İstanbul doğumludur. Doğum yeri İstanbul olarak verilmiştir. Dolayısıyla İstanbul'ludur.

EBRU BAKİ'NİN KARİYERİ

Ebru Baki'nin kariyeri, gazetecilik eğitimi aldığı Marmara Üniversitesi yıllarında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde yaptığı stajla başlamıştır. Televizyonculuğa CNN Türk'te adım atmış, burada uzun yıllar ekonomi haberlerini sunmuş ve "Parametre" ile "Ebru ile Pazarlık" programlarını hazırlayıp sunmuştur.

CNN Türk'te edindiği tecrübe ile ekonomi gazeteciliğinde tanınan bir isim haline gelen Baki, 2018 yılında bu kanaldan ayrılarak Habertürk TV'ye geçmiştir. Habertürk'te "Para Gündem" programının sunuculuğunu yapmış, aynı zamanda kanalın ekonomi müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Habertürk'te özellikle ekonomi gündeminin nabzını tutan canlı yayınları ve konuklu programları ile izleyici kitlesi edinmiştir. Mayıs 2023'te Habertürk TV'den ayrılan Baki, ardından Sözcü TV'ye geçerek "Ebru Baki ile Para Politika" adlı programı sunmaya başlamıştır. Kariyeri boyunca ekonomi ve finans konularına odaklanan, analizleriyle tanınan deneyimli bir televizyon gazetecisidir.

TV100'DEN AYRILDI MI?

TV100 ekranlarında sabah kuşağında yaşanan büyük değişiklik, medya kulislerinde yankı uyandırdı. Kanal yönetimi, gazetecilik kariyerlerinde önemli izler bırakmış iki ismi İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi aynı anda yayından çekme kararı aldı. Bu kararla birlikte, Küçükkaya'nın sunduğu "YeniGün" ve Baki'nin ekran yüzü olduğu "Para Manşet" programları da sona erdi.